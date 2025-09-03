U opkoljenoj Gazi, gdje se odvija genocid, Izrael i dalje prikriva istinu i ubija glasnike.
U utorak je izraelska vojska ubila još dva palestinska novinara – Rasmi Jihad Salema i Eman al-Zamli – koji su sada dio rastuće liste novinara ubijenih u onome što se smatra najopasnijim sukobom na svijetu za medijske radnike.
Palestinski zvaničnici navode da je Salem, koji je radio za kompaniju Manara Media, ubio Izrael u napadu na ulici Abu al-Amin, u blizini trga Al-Jalaa u gradu Gazi.
Također, sjeverno od grada Khan Younis, Izrael je navodno upotrijebio dron da ubije novinarku Al-Zamli dok je donosila pitku vodu u naselju Hamad City.
Prema podacima Al Jazeere, Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio 274 palestinska novinara – ne računajući Salema i Al-Zamli – čija su imena objavljena u najnovijem videozapisu.
Izrael je zabranio međunarodnim medijima da izvještavaju o njegovom genocidu, dok istovremeno organizuje vođene ture za novinare iz savezničkih zemalja.
Mediji se uglavnom oslanjaju na palestinske novinare u Gazi – kao i na lokalne stanovnike – kako bi svijetu prikazali šta se tamo događa. Izrael često dovodi u pitanje povezanost palestinskih novinara koji izvještavaju o užasima genocida, ali ne dopušta prisustvo stranaca.
Medijski analitičari sugerišu da, iako Izrael pokušava nametnuti medijski mrak u Gazi, njegovi napori ostaju neizazvani od strane mnogih zapadnih medijskih organizacija i novinara koji nisu podržali svoje palestinske kolege.
Ian Williams, predsjednik Udruženja stranih novinara (FPA), za TRT World kaže: „Izrael bi želio medijski mrak, ali je zapetljan jer je velika Crna rupa na jugoistočnom uglu Sredozemnog mora vrlo očigledna i teško je promašiti je. Svaka brutalnost Izraela narušava njegovu preostalu vjerodostojnost pred ostatkom svijeta.“
Williams kritikuje strane medijske kuće, posebno iz zapadnih zemalja, što ne shvataju ozbiljno položaj palestinskih novinara, navodeći da im se ne smije vjerovati u „ozbiljnim pitanjima“.
On dodaje: „Više ne mogu biti izgovori. Svaki novinar koji nije ogorčen ovim najnovijim zločinom trebao bi se prebaciti na izvještavanje sa svadbi, sahrana i modnih događaja, i ne smije mu se vjerovati u ozbiljnim pitanjima.
Što se tiče sudbine novinara — ona je neraskidivo povezana sa sudbinom naroda Gaze.“
„Netanyahu je nemoralan, s primjesama megalomanije“
Genocid u Gazi rangiran je i kao najsmrtonosniji sukob za novinare u modernoj historiji. Izrael je u Gazi ubio više novinara nego što je to bio slučaj u Američkom građanskom ratu, oba svjetska rata, Vijetnamskom ratu, Korejskom ratu, ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i ratu u Afganistanu nakon 11. septembra – zajedno.
U augustu, kada je Izrael ubio najmanje pet novinara u dvostrukom raketnom napadu na bolnicu Al-Shifa u Gazi, uslijedilo je globalno negodovanje, što je Izrael navelo da plasira lažnu tvrdnju kako je gađao kameru koju je postavio Hamas.
Tvrdnju je brzo demantovala agencija Reuters, navodeći da kamera pripada njenom novinaru. U napadu je ubijeno najmanje 20 ljudi, među kojima i pet novinara, uključujući Mohammada Salamu, kamermana Al Jazeere, Hussama al-Masrija, saradnika Reutersa, Mariam Abu Dagga, koja je tokom genocida sarađivala s agencijom Associated Press i drugim medijima, te freelancere Moatha Abu Tahu i Ahmeda Abu Aziza.
Nekoliko sedmica prije ovog masakra, Izrael je ubio jednog od najpoznatijih novinara u Gazi – dobitnika Pulitzerove nagrade Anasa al-Sharifa – lažno tvrdeći da je bio član grupe otpora.
Prema svjedocima, dopisnik Al Jazeere Mohammed Qreiqeh, snimatelji Ibrahim Zaher i Mohammed Noufal, freelance kamerman Momen Aliwa i freelance novinar Mohammed al-Khalidi, zajedno s Anasom al-Sharifom, nalazili su se u šatoru blizu ulaza u bolnicu Al-Shifa kada ih je Izrael bombardovao i ubio.
„Ako ove riječi dođu do vas… Izrael je uspio da me ubije“, napisao je Al-Sharif u pismu od 6. aprila, nekoliko mjeseci prije nego što je ubijen, a koje su njegovi kolege objavile na njegovom X profilu.
Williams iz FPA izjavio je: „[Izraelski premijer Benjamin] Netanyahu je nemoralan, s primjesama megalomanije, ali čak i on zna da je ubistvo Al-Sharifa prije dvije sedmice bio korak predaleko. Time je, međutim, poslana jasna poruka medijima širom svijeta, a posebno onim novinarima koji bi se usudili doći u Gazu ako bi im Izrael to dozvolio.“
Dodao je: „Ovo otvara – da upotrijebim jednu od omiljenih riječi izraelskog lobija – ‘zabrinjavajuća’ pitanja. Jesu li to učinili uz prethodno znanje Netanyahua i vrhovne komande, koji se više ne obaziru na reakcije svijeta, ili je Netanyahuova vlada izgubila svaku kontrolu nad fanaticima i ubicama u IDF-u, kao što ju je izgubila nad naoružanim doseljenicima na Zapadnoj obali?“
Nakon ubistava novinara, naglasio je, „ponovo se pokazuje da mnogi zapadni mediji zabrinjavajuće šute i spremno prihvataju izraelska opravdanja.“
„Ovo je obrazac“
Sarah Qudah, direktorica za Bliski istok i Sjevernu Afriku (MENA) u Komitetu za zaštitu novinara (CPJ), ističe obrazac kojem Izrael slijedi kada cilja palestinske novinare.
Za TRT World kaže da izraelska kampanja za ušutkivanje novinara počinje klevetama i prijetnjama, a završava njihovim ubistvima.
„Baš kao što smo vidjeli s Anasom al-Sharifom – prvo su ga klevetali, zatim prijetili, a onda bio meta i ubijen“, objašnjava ona.
Al Jazeera je angažovala Al-Sharifa u decembru 2023. godine, nakon što su njegovi snimci izraelskih napada na Jabaliju postali viralni. Izrael ga je, bez ikakvog dokaza, optužio za članstvo u Hamasu.
Qudah naglašava da je august bio među najsmrtonosnijim mjesecima za novinare u svijetu.
„Otkako CPJ vodi evidenciju, rat u Gazi je najsmrtonosniji za novinare. Ali sam august je među najsmrtonosnijim, jer je u manje od tri sedmice ubijeno 11 novinara, a nekoliko ih je ranjeno. To je veliki broj“, kaže Qudah, dodajući da obrazac postaje pravilo.
„Ovo nisu slučajne žrtve, niti jedan izolovan incident. Ovo je obrazac koji viđamo, i bojimo se da će taj obrazac postati norma“, upozorava Qudah.