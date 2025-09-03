U opkoljenoj Gazi, gdje se odvija genocid, Izrael i dalje prikriva istinu i ubija glasnike.

U utorak je izraelska vojska ubila još dva palestinska novinara – Rasmi Jihad Salema i Eman al-Zamli – koji su sada dio rastuće liste novinara ubijenih u onome što se smatra najopasnijim sukobom na svijetu za medijske radnike.

Palestinski zvaničnici navode da je Salem, koji je radio za kompaniju Manara Media, ubio Izrael u napadu na ulici Abu al-Amin, u blizini trga Al-Jalaa u gradu Gazi.

Također, sjeverno od grada Khan Younis, Izrael je navodno upotrijebio dron da ubije novinarku Al-Zamli dok je donosila pitku vodu u naselju Hamad City.

Prema podacima Al Jazeere, Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio 274 palestinska novinara – ne računajući Salema i Al-Zamli – čija su imena objavljena u najnovijem videozapisu.

Izrael je zabranio međunarodnim medijima da izvještavaju o njegovom genocidu, dok istovremeno organizuje vođene ture za novinare iz savezničkih zemalja.

Mediji se uglavnom oslanjaju na palestinske novinare u Gazi – kao i na lokalne stanovnike – kako bi svijetu prikazali šta se tamo događa. Izrael često dovodi u pitanje povezanost palestinskih novinara koji izvještavaju o užasima genocida, ali ne dopušta prisustvo stranaca.

Medijski analitičari sugerišu da, iako Izrael pokušava nametnuti medijski mrak u Gazi, njegovi napori ostaju neizazvani od strane mnogih zapadnih medijskih organizacija i novinara koji nisu podržali svoje palestinske kolege.

Ian Williams, predsjednik Udruženja stranih novinara (FPA), za TRT World kaže: „Izrael bi želio medijski mrak, ali je zapetljan jer je velika Crna rupa na jugoistočnom uglu Sredozemnog mora vrlo očigledna i teško je promašiti je. Svaka brutalnost Izraela narušava njegovu preostalu vjerodostojnost pred ostatkom svijeta.“

Williams kritikuje strane medijske kuće, posebno iz zapadnih zemalja, što ne shvataju ozbiljno položaj palestinskih novinara, navodeći da im se ne smije vjerovati u „ozbiljnim pitanjima“.

On dodaje: „Više ne mogu biti izgovori. Svaki novinar koji nije ogorčen ovim najnovijim zločinom trebao bi se prebaciti na izvještavanje sa svadbi, sahrana i modnih događaja, i ne smije mu se vjerovati u ozbiljnim pitanjima.

Što se tiče sudbine novinara — ona je neraskidivo povezana sa sudbinom naroda Gaze.“

„Netanyahu je nemoralan, s primjesama megalomanije“

Genocid u Gazi rangiran je i kao najsmrtonosniji sukob za novinare u modernoj historiji. Izrael je u Gazi ubio više novinara nego što je to bio slučaj u Američkom građanskom ratu, oba svjetska rata, Vijetnamskom ratu, Korejskom ratu, ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i ratu u Afganistanu nakon 11. septembra – zajedno.

U augustu, kada je Izrael ubio najmanje pet novinara u dvostrukom raketnom napadu na bolnicu Al-Shifa u Gazi, uslijedilo je globalno negodovanje, što je Izrael navelo da plasira lažnu tvrdnju kako je gađao kameru koju je postavio Hamas.