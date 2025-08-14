RAT PROTIV GAZE
Izraelska vojska planira pozvati blizu 100.000 vojnika za plan ponovne okupacije Gaze
Odluka je donesena nakon što je načelnik Generalštaba odobrio glavni okvir plana, javljaju izraelski mediji.
Plan Izraela je izazvao oštre međunarodne reakcije vlada i organizacija za ljudska prava. / Reuters
14 August 2025

Izraelska vojska planira pozvati od 80.000 do 100.000 rezervista za moguću okupaciju grada Gaze, izvijestili su lokalni mediji u četvrtak.

Prošle sedmice, izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua o potpunoj okupaciji grada Gaze, što je izazvalo oštre međunarodne reakcije vlada i organizacija za ljudska prava.

Izraelski list "Yedioth Ahronoth" objavio je da je odluka o izdavanju hiljada naredbi za poziv uslijedila nakon što je načelnik generalštaba Eyal Zamir odobrio glavni okvir za plan okupacije grada Gaze.

U narednim danima se očekuju dodatne diskusije o detaljima i vremenskom okviru operacije, koja bi trebala trajati do kraja 2026. godine, prema pisanju lista.

Izrael se suočava sa sve većom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 61.700 ljudi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

