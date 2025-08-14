Izraelska vojska planira pozvati od 80.000 do 100.000 rezervista za moguću okupaciju grada Gaze, izvijestili su lokalni mediji u četvrtak.

Prošle sedmice, izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua o potpunoj okupaciji grada Gaze, što je izazvalo oštre međunarodne reakcije vlada i organizacija za ljudska prava.

Izraelski list "Yedioth Ahronoth" objavio je da je odluka o izdavanju hiljada naredbi za poziv uslijedila nakon što je načelnik generalštaba Eyal Zamir odobrio glavni okvir za plan okupacije grada Gaze.

U narednim danima se očekuju dodatne diskusije o detaljima i vremenskom okviru operacije, koja bi trebala trajati do kraja 2026. godine, prema pisanju lista.