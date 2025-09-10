Norveška, zemlja u sjevernoj Evropi, svake godine privlači hiljade turista jezerima, fjordovima, glečerima, potocima i šumama.

Snimci dronom koje je snimila agencija Anadolu otkrivaju prirodnu raznolikost i vizualni sjaj surove geografije zemlje.

Prvo što se pomisli kada se spomene Norveška su prijatan život, predivna priroda, gostoljubivi ljudi i neopisiva hladnoća. Smještena na Skandinavskom poluostrvu, jedna je od najsjevernijih zemalja na svijetu gdje žive ljudi.

Norveška, po veličini peta, a po gustini naseljenosti među posljednjim u Evropi, zemlja je sa više prirodnih ljepota nego ljudi koji mogu da ih vide i sa najvećim brojem biljnih i životinjskih vrsta na evropskom kontinentu.