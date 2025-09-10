Norveška, zemlja u sjevernoj Evropi, svake godine privlači hiljade turista jezerima, fjordovima, glečerima, potocima i šumama.
Snimci dronom koje je snimila agencija Anadolu otkrivaju prirodnu raznolikost i vizualni sjaj surove geografije zemlje.
Prvo što se pomisli kada se spomene Norveška su prijatan život, predivna priroda, gostoljubivi ljudi i neopisiva hladnoća. Smještena na Skandinavskom poluostrvu, jedna je od najsjevernijih zemalja na svijetu gdje žive ljudi.
Norveška, po veličini peta, a po gustini naseljenosti među posljednjim u Evropi, zemlja je sa više prirodnih ljepota nego ljudi koji mogu da ih vide i sa najvećim brojem biljnih i životinjskih vrsta na evropskom kontinentu.
Najpoznatiji simboli Norveške su fjordovi, krivudavi morski zalivi smaragdnozelene boje, duboko usječeni u kopno sa rječicama koje se ulivaju u njih. Kao prava umjetnička djela prirode našli su se i pod zaštitom UNESCO-a.
Prije oko milion godina, probijajući se kroz planine, veliki lednici su se otapali, dubili kopno i odnoseći zarobljene stijene, nastavljali svoj put prema moru. Tako su nastajali fjordovi, uzani i do 1.300 metara duboki morski rukavci, sa tri strane okruženi strmim i do 800 metara visokim, stjenovitim zidinama.
Dva najpoznatija fjorda, Geirangerfjord i Nerojfjord, međusobno udaljeni 120 kilometara, nalaze se sjeveroistočno od Bergena, po mnogima najljepšeg grada ove zemlje.