Snažna dokumentarna drama o Gazi, Glas Hind Rajab, Kaouther Ben Hanie, osvojila je u subotu na Filmskom festivalu u Veneciji Veliku nagradu žirija Srebrnog lava, drugo najveće priznanje.

Najnoviji film tuniske rediteljice prepričava događaje od 29. januara 2024. godine, kada je petogodišnja Hind Rajab bila jedina preživjela u automobilu koji su udarile izraelske snage dok je pokušavala pobjeći sa svojom porodicom u Gazi.

Tokom napada, Hind je očajnički pozvala volontere Crvenog polumjeseca moleći za pomoć. Volonteri su pokušali održati kontakt i pozvati hitnu pomoć, ali su i vozilo i djevojčica udareni prije nego što je pomoć mogla stići.

U svom govoru prilikom primanja nagrade, Hania je posvetila nagradu Palestinskom Crvenom polumjesecu i pohvalila „heroje“ koji rade u timovima za prvu pomoć.

„Hindin glas bio je vapaj za spašavanjem koji je cijeli svijet mogao čuti, ali niko nije odgovorio“, rekla je Hania.

„Njen glas će nastaviti odjekivati ​​sve dok se ne utvrdi odgovornost i pravda. Kino je ne može vratiti niti može izbrisati zločin koji je počinjen nad njom. Ali kino može sačuvati njen glas“, dodala je.