Snažna dokumentarna drama o Gazi, Glas Hind Rajab, Kaouther Ben Hanie, osvojila je u subotu na Filmskom festivalu u Veneciji Veliku nagradu žirija Srebrnog lava, drugo najveće priznanje.
Najnoviji film tuniske rediteljice prepričava događaje od 29. januara 2024. godine, kada je petogodišnja Hind Rajab bila jedina preživjela u automobilu koji su udarile izraelske snage dok je pokušavala pobjeći sa svojom porodicom u Gazi.
Tokom napada, Hind je očajnički pozvala volontere Crvenog polumjeseca moleći za pomoć. Volonteri su pokušali održati kontakt i pozvati hitnu pomoć, ali su i vozilo i djevojčica udareni prije nego što je pomoć mogla stići.
U svom govoru prilikom primanja nagrade, Hania je posvetila nagradu Palestinskom Crvenom polumjesecu i pohvalila „heroje“ koji rade u timovima za prvu pomoć.
„Hindin glas bio je vapaj za spašavanjem koji je cijeli svijet mogao čuti, ali niko nije odgovorio“, rekla je Hania.
„Njen glas će nastaviti odjekivati sve dok se ne utvrdi odgovornost i pravda. Kino je ne može vratiti niti može izbrisati zločin koji je počinjen nad njom. Ali kino može sačuvati njen glas“, dodala je.
Naglasila je da ovo nije samo Hindina priča, već i priča o „zločinačkom izraelskom režimu koji djeluje nekažnjeno“.
Naglašavajući da je priča i o hitnosti, napomenula je da se Hindina porodica i bezbrojne porodice u Gazi i dalje suočavaju s opasnošću, strahom i glađu pod svakodnevnim bombardovanjem te je pozvala svjetske lidere da djeluju.
„Neka Hind počiva u miru, neka oči njenih ubica nikada ne spavaju i neka oslobodi Palestinu“, rekla je.
Ranije, na premijeri filma, projekcija je izazvala oduševljenje publike, uključujući ovacije koje su trajale više od 22 minute.
Zlatnog lava festivala za najbolji film dobio je Jim Jarmusch za film Otac Majka Sestra Brat, dok je Benny Safdie dobio Srebrnog lava za najboljeg režisera za film The Smashing Machine.