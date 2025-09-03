Na 82. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji premijerno je prikazan film koji hronološki prati tragičnu priču o petogodišnjakinji koja je ostala bez roditelja uslijed razorne izraelske ofanzive na Pojas Gaze.
“Glas Hind Rajab“ je novi film režiserke iz Tunisa Kaouther Ben Hanie.
Film prepričava događaje od 29. januara 2024. godine, kada je petogodišnja Rajab bila jedina preživjela u automobilu koji su napale izraelske snage dok je pokušavala pobjeći sa svojom porodicom u Gazi.
Tokom napada, Hind je očajnički pozvala volontere Crvenog polumjeseca moleći za pomoć. Volonteri su pokušali održati kontakt i pozvati hitnu pomoć, ali su i vozilo i djevojčica pogođeni prije nego što je pomoć mogla stići.
“Film poput ovog morao je biti snimljen jer nas vijesti prečesto podsjećaju na činjenice koje zaboravljamo, a ponekad nam pokazuju svijet kojem je uskraćena moć govora. Glas ove petogodišnje djevojčice, Hind, u konačnici je glas Gaze koja traži pomoć“, rekla je režiserka nakon projekcije, javlja agencija ANSA.
Film se takmiči za Zlatnog lava, glavnu nagradu Venecijanskog festivala, jednu od najprestižnijih nagrada u svjetskoj kinematografiji, a već na premijeri je dirnuo publiku i kritičare, izazivajući duboke emocionalne reakcije.
Projekcija je privukla brojne poznate ličnosti, uključujući Brada Pitta, Joaquina Phoenixa, Rooney Maru, Alfonsa Cuarona i Jonathana Glazera.