Na 82. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji premijerno je prikazan film koji hronološki prati tragičnu priču o petogodišnjakinji koja je ostala bez roditelja uslijed razorne izraelske ofanzive na Pojas Gaze.

“Glas Hind Rajab“ je novi film režiserke iz Tunisa Kaouther Ben Hanie.

Film prepričava događaje od 29. januara 2024. godine, kada je petogodišnja Rajab bila jedina preživjela u automobilu koji su napale izraelske snage dok je pokušavala pobjeći sa svojom porodicom u Gazi.

Tokom napada, Hind je očajnički pozvala volontere Crvenog polumjeseca moleći za pomoć. Volonteri su pokušali održati kontakt i pozvati hitnu pomoć, ali su i vozilo i djevojčica pogođeni prije nego što je pomoć mogla stići.