Humanitarna situacija u Gazi nastavlja se pogoršavati dok bombardovanja traju, a pristup hrani i medicinskoj pomoći ostaje izuzetno ograničen.
Najmanje 71 Palestinac ubijen je u Gazi u posljednja 24 sata tokom izraelskih bombardovanja, prema lokalnim medicinskim izvorima.
Tokom noći s petka na subotu, novi napadi pogodili su nekoliko područja u enklavi, pri čemu je najmanje četvoro djece izgubila život u Khan Younesu, prema bolničkim izvorima.
Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo je da su dvije osobe umrle od gladi u posljednja 24 sata, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu i pothranjenošću od početka sukoba porastao na 273, uključujući 112 djece.
Zajednička istraga Forensic Architecture i World Peace Foundation zabilježila je najmanje 64 napada na palestinske civile koji su pokušavali pristupiti humanitarnoj pomoći.
Izvještaj navodi da se 25 ovih incidenata dogodilo u blizini mjesta za distribuciju hrane GHF-a, organizacije koju podržavaju Sjedinjene Američke Države i Izrael.
“Izrael instrumentalizira pomoć, kršeći osnovne humanitarne principe,” zaključuje izvještaj.
“Kriza preživljavanja djece”
Ove subote, medicinski izvori iz Gaze izvijestili su da je 19 osoba ubijeno od zore u izraelskim napadima, uključujući 17 u četvrti Asdaa na jugu Gaze, gdje su šatori koji su pružali utočište raseljenim civilima bili meta napada.
Još jedan napad pogodio je kuću u izbjegličkom kampu Maghazi, pri čemu su dvije osobe izgubile život.
UNICEF je upozorio da je “prava kriza preživljavanja djece” u toku u Gazi, procjenjujući da je “već prekasno” za mnoge od njih.
Ljekari bez granica (Médecins Sans Frontières - MSF) opisali su situaciju kao “glad, bolest i smrt” u Gazi, gdje stanovnici pokušavaju preživjeti uprkos sukobima i izraelskoj blokadi.
Od 7. oktobra 2023. godine, izraelska ofanziva ubila je najmanje 62.263 Palestinca i ranila 157.365 drugih u Gazi, prema lokalnom Ministarstvu zdravstva.