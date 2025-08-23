RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Gaza: Izrael ubio više od 70 Palestinaca, UNICEF upozorava na "krizu preživljavanja" djece
Više od 70 Palestinaca ubijeno je u 24 sata u Gazi pod izraelskim bombardiranjem, dok UN zvanično proglašava stanje gladi i UNICEF osuđuje "krizu preživljavanja" za djecu.
UNICEF je upozorio da je u Gazi u toku prava kriza za preživljavanje djece, procjenjujući da je za mnoge od njih već prekasno. / AP
23 August 2025

Humanitarna situacija u Gazi nastavlja se pogoršavati dok bombardovanja traju, a pristup hrani i medicinskoj pomoći ostaje izuzetno ograničen.

Najmanje 71 Palestinac ubijen je u Gazi u posljednja 24 sata tokom izraelskih bombardovanja, prema lokalnim medicinskim izvorima.

Tokom noći s petka na subotu, novi napadi pogodili su nekoliko područja u enklavi, pri čemu je najmanje četvoro djece izgubila život u Khan Younesu, prema bolničkim izvorima.

Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo je da su dvije osobe umrle od gladi u posljednja 24 sata, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu i pothranjenošću od početka sukoba porastao na 273, uključujući 112 djece.

Zajednička istraga Forensic Architecture i World Peace Foundation zabilježila je najmanje 64 napada na palestinske civile koji su pokušavali pristupiti humanitarnoj pomoći.

Izvještaj navodi da se 25 ovih incidenata dogodilo u blizini mjesta za distribuciju hrane GHF-a, organizacije koju podržavaju Sjedinjene Američke Države i Izrael.

“Izrael instrumentalizira pomoć, kršeći osnovne humanitarne principe,” zaključuje izvještaj.

“Kriza preživljavanja djece”

Ove subote, medicinski izvori iz Gaze izvijestili su da je 19 osoba ubijeno od zore u izraelskim napadima, uključujući 17 u četvrti Asdaa na jugu Gaze, gdje su šatori koji su pružali utočište raseljenim civilima bili meta napada.

Još jedan napad pogodio je kuću u izbjegličkom kampu Maghazi, pri čemu su dvije osobe izgubile život.

UNICEF je upozorio da je “prava kriza preživljavanja djece” u toku u Gazi, procjenjujući da je “već prekasno” za mnoge od njih.

Ljekari bez granica (Médecins Sans Frontières - MSF) opisali su situaciju kao “glad, bolest i smrt” u Gazi, gdje stanovnici pokušavaju preživjeti uprkos sukobima i izraelskoj blokadi.

Od 7. oktobra 2023. godine, izraelska ofanziva ubila je najmanje 62.263 Palestinca i ranila 157.365 drugih u Gazi, prema lokalnom Ministarstvu zdravstva.

