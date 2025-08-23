Humanitarna situacija u Gazi nastavlja se pogoršavati dok bombardovanja traju, a pristup hrani i medicinskoj pomoći ostaje izuzetno ograničen.

Najmanje 71 Palestinac ubijen je u Gazi u posljednja 24 sata tokom izraelskih bombardovanja, prema lokalnim medicinskim izvorima.

Tokom noći s petka na subotu, novi napadi pogodili su nekoliko područja u enklavi, pri čemu je najmanje četvoro djece izgubila život u Khan Younesu, prema bolničkim izvorima.

Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo je da su dvije osobe umrle od gladi u posljednja 24 sata, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu i pothranjenošću od početka sukoba porastao na 273, uključujući 112 djece.

Zajednička istraga Forensic Architecture i World Peace Foundation zabilježila je najmanje 64 napada na palestinske civile koji su pokušavali pristupiti humanitarnoj pomoći.

Izvještaj navodi da se 25 ovih incidenata dogodilo u blizini mjesta za distribuciju hrane GHF-a, organizacije koju podržavaju Sjedinjene Američke Države i Izrael.

“Izrael instrumentalizira pomoć, kršeći osnovne humanitarne principe,” zaključuje izvještaj.