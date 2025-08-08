REGIJA
Pripadnici EUFOR-a iz Turkiye i Sjeverne Makedonije pritekli u pomoć starijem muškarcu u Bihaću
"Naša misija je biti uz građane Bosne i Hercegovine", poručili su iz EUFOR-a.
Događaj se odigrao u Bihaću.
Tokom redovne pješačke patrole u Bosni i Hercegovini, pripadnici EUFOR-a iz Turkiye i Sjeverne Makedonije pritekli su u pomoć starijem muškarcu koji je pao s bicikla, saopćeno je iz misije na društvenoj mreži X.

Događaj se odigrao u Bihaću kada su vojnici svjedočili padu muškarca u sedamdesetim godinama, koji se, prema njihovim riječima, teško kretao i jedva stajao na nogama. Brzo su mu pružili prvu pomoć i kontaktirali hitnu medicinsku službu, uz pomoć prisutnih građana.

Kako se navodi, zahvaljujući poznavanju jezika člana tima iz Sjeverne Makedonije, otkriveno je da muškarac, inače ratni veteran, već nekoliko dana trpi bolove u kuku i osjeća vrtoglavicu, dok je pokušavao doći do lokalne pošte.

Vojnici su mu ponudili vodu i ostali uz njega sve do dolaska hitne pomoći, koja ga je prevezla u bolnicu. Tek nakon što su se uvjerili da je sigurno zbrinut, nastavili su svoju patrolu.

"Mi smo uvijek uz građane Bosne i Hercegovine!" poručeno je iz EUFOR-a na X-u, ističući da su saosjećanje i solidarnost temelji svake njihove misije u zemlji.


