Tokom redovne pješačke patrole u Bosni i Hercegovini, pripadnici EUFOR-a iz Turkiye i Sjeverne Makedonije pritekli su u pomoć starijem muškarcu koji je pao s bicikla, saopćeno je iz misije na društvenoj mreži X.

Događaj se odigrao u Bihaću kada su vojnici svjedočili padu muškarca u sedamdesetim godinama, koji se, prema njihovim riječima, teško kretao i jedva stajao na nogama. Brzo su mu pružili prvu pomoć i kontaktirali hitnu medicinsku službu, uz pomoć prisutnih građana.

Kako se navodi, zahvaljujući poznavanju jezika člana tima iz Sjeverne Makedonije, otkriveno je da muškarac, inače ratni veteran, već nekoliko dana trpi bolove u kuku i osjeća vrtoglavicu, dok je pokušavao doći do lokalne pošte.