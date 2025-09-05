Sjedinjene Američke Države su u četvrtak sankcionirale tri palestinske organizacije za ljudska prava zbog njihove uloge u podršci istrazi Međunarodnog krivičnog suda (ICC) protiv izraelskih zvaničnika.

Državni sekretar Marco Rubio rekao je da su Al Haq, Centar za ljudska prava Al Mezan i Palestinski centar za ljudska prava (PCHR) određeni izvršnom uredbom koju je u februaru potpisao predsjednik Donald Trump, a koja je usmjerena protiv zvaničnika MKS-a zbog izdavanja naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog ratnih zločina u Gazi.

„Ovi subjekti su se direktno uključili u napore Međunarodnog krivičnog suda (ICC) da istražuje, hapsi, pritvara ili krivično goni izraelske državljane bez saglasnosti Izraela“, rekao je Rubio u saopštenju.

„Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu stranke Rimskog statuta i stoga nisu podložni nadležnosti MKS-a“, rekao je Rubio i dodao:

„Protivimo se politiziranoj agendi MKS-a, prekoračenju ovlasti i nepoštivanju suvereniteta Sjedinjenih Američkih Država i naših saveznika.“