Sjedinjene Američke Države su u četvrtak sankcionirale tri palestinske organizacije za ljudska prava zbog njihove uloge u podršci istrazi Međunarodnog krivičnog suda (ICC) protiv izraelskih zvaničnika.
Državni sekretar Marco Rubio rekao je da su Al Haq, Centar za ljudska prava Al Mezan i Palestinski centar za ljudska prava (PCHR) određeni izvršnom uredbom koju je u februaru potpisao predsjednik Donald Trump, a koja je usmjerena protiv zvaničnika MKS-a zbog izdavanja naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog ratnih zločina u Gazi.
„Ovi subjekti su se direktno uključili u napore Međunarodnog krivičnog suda (ICC) da istražuje, hapsi, pritvara ili krivično goni izraelske državljane bez saglasnosti Izraela“, rekao je Rubio u saopštenju.
„Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu stranke Rimskog statuta i stoga nisu podložni nadležnosti MKS-a“, rekao je Rubio i dodao:
„Protivimo se politiziranoj agendi MKS-a, prekoračenju ovlasti i nepoštivanju suvereniteta Sjedinjenih Američkih Država i naših saveznika.“
Ovaj potez uslijedio je nekoliko dana nakon što je Washington poništio vize zvaničnicima Palestinske uprave, zabranjujući im putovanje u New York na Generalnu skupštinu UN-a. Ta odluka uslijedila je nakon najava nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Kanadu i Australiju, da će priznati palestinsku državu tokom konferencije UN-a.
Ranije u četvrtak, Rubio je upozorio da bi priznanje Palestine "stvorilo velike probleme", dok Izrael napreduje s planovima za aneksiju okupirane Zapadne obale.
Prošlog novembra, MKS je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.
Izraelska vojska pokrenula je brutalnu vojnu ofanzivu na Pojas Gaze, ubivši preko 64.200 Palestinaca u Gazi nakon prekograničnog napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.