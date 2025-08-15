TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Turski predsjednik pozvao svijet da djeluje jer se Gaza približava potpunom humanitarnom kolapsu
Erdogan je u članku istakao da Turkiye radi putem UN-a i OIC-a na postizanju primirja i nastavlja svoje posredničke napore između palestinskih grupa.
Turski predsjednik pozvao svijet da djeluje jer se Gaza približava potpunom humanitarnom kolapsu
Erdogan je optužio Izrael da provodi sistematsku politiku uništenja Palestinaca. / TRTBalkan
15 August 2025

U članku koji je napisao za Al Jazeeru, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je svijet da djeluje kako bi zaustavio rat u Gazi, upozoravajući da se blokirana palestinska enklava približava potpunom humanitarnom kolapsu usred izraelskih napada.

Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turkiye Burhanettin Duran najavio je objavljivanje članka na turskoj platformi društvenih medija Next Sosyal.

U članku pod naslovom “Savjest čovječanstva na testu u Gazi“, objavljenom u četvrtak na engleskom i arapskom jeziku, Erdogan je optužio Izrael da provodi sistematsku politiku uništenja Palestinaca.

“Glad, žeđ i prijetnja epidemijskim bolestima vode Gazu ka potpunom humanitarnom kolapsu“, napisao je Erdogan.

Preporučeno

“Do danas je više od 61.000 Palestinaca, većina njih žene i djeca, ubijeno u izraelskim napadima“, dodao je.

Erdogan je rekao da je Turkiye dostavila hranu, lijekove i medicinske potrepštine u Gazu uprkos preprekama, uz pomoć bratskih nacija u blizini, te da je evakuirala ranjene Palestince na liječenje u Turkiye.

Rekao je da Ankara nastavlja insistirati na prekidu vatre u Ujedinjenim nacijama i Organizaciji islamske saradnje, dok istovremeno posreduje između palestinskih grupa.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us