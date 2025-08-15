U članku koji je napisao za Al Jazeeru, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je svijet da djeluje kako bi zaustavio rat u Gazi, upozoravajući da se blokirana palestinska enklava približava potpunom humanitarnom kolapsu usred izraelskih napada.
Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turkiye Burhanettin Duran najavio je objavljivanje članka na turskoj platformi društvenih medija Next Sosyal.
U članku pod naslovom “Savjest čovječanstva na testu u Gazi“, objavljenom u četvrtak na engleskom i arapskom jeziku, Erdogan je optužio Izrael da provodi sistematsku politiku uništenja Palestinaca.
“Glad, žeđ i prijetnja epidemijskim bolestima vode Gazu ka potpunom humanitarnom kolapsu“, napisao je Erdogan.
“Do danas je više od 61.000 Palestinaca, većina njih žene i djeca, ubijeno u izraelskim napadima“, dodao je.
Erdogan je rekao da je Turkiye dostavila hranu, lijekove i medicinske potrepštine u Gazu uprkos preprekama, uz pomoć bratskih nacija u blizini, te da je evakuirala ranjene Palestince na liječenje u Turkiye.
Rekao je da Ankara nastavlja insistirati na prekidu vatre u Ujedinjenim nacijama i Organizaciji islamske saradnje, dok istovremeno posreduje između palestinskih grupa.