U članku koji je napisao za Al Jazeeru, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je svijet da djeluje kako bi zaustavio rat u Gazi, upozoravajući da se blokirana palestinska enklava približava potpunom humanitarnom kolapsu usred izraelskih napada.

Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turkiye Burhanettin Duran najavio je objavljivanje članka na turskoj platformi društvenih medija Next Sosyal.

U članku pod naslovom “Savjest čovječanstva na testu u Gazi“, objavljenom u četvrtak na engleskom i arapskom jeziku, Erdogan je optužio Izrael da provodi sistematsku politiku uništenja Palestinaca.

“Glad, žeđ i prijetnja epidemijskim bolestima vode Gazu ka potpunom humanitarnom kolapsu“, napisao je Erdogan.