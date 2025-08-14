Uoči utakmice UEFA-inog Superkupa između Paris Saint-Germaina i Tottenhama istaknut je transparent u vezi s opkoljenom Gazom na kojem piše: "Prestanite ubijati djecu. Prestanite ubijati civile".

"Poruka je glasna i jasna", saopštila je UEFA u srijedu na X-u. "Transparent. Poziv na akciju."

Prije utakmice, nekoliko djece iz ratom pogođenih područja nosilo je ovaj transparent, među njima i dvoje djece iz Gaze.

Ovaj potez uslijedio je nakon objave UEFA-ine Fondacije za djecu da će pomoći djeci pogođenoj ratovima u različitim regijama.

Također je došao nakon kritike Mohameda Salaha iz Liverpoola zbog slabog odavanja počasti Suleimanu al-Obeidu, nazvanom "palestinskim Peleom", koja je bila bez ikakve osude ili reference na to kako ga je Izrael ubio u Gazi.