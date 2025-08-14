Uoči utakmice UEFA-inog Superkupa između Paris Saint-Germaina i Tottenhama istaknut je transparent u vezi s opkoljenom Gazom na kojem piše: "Prestanite ubijati djecu. Prestanite ubijati civile".
"Poruka je glasna i jasna", saopštila je UEFA u srijedu na X-u. "Transparent. Poziv na akciju."
Prije utakmice, nekoliko djece iz ratom pogođenih područja nosilo je ovaj transparent, među njima i dvoje djece iz Gaze.
Ovaj potez uslijedio je nakon objave UEFA-ine Fondacije za djecu da će pomoći djeci pogođenoj ratovima u različitim regijama.
Također je došao nakon kritike Mohameda Salaha iz Liverpoola zbog slabog odavanja počasti Suleimanu al-Obeidu, nazvanom "palestinskim Peleom", koja je bila bez ikakve osude ili reference na to kako ga je Izrael ubio u Gazi.
U omažu prošle sedmice, UEFA je rekla da je Al-Obeid bio „talenat koji je davao nadu bezbrojnoj djeci, čak i u najmračnijim vremenima“.
Salah je podijelio taj omaž uz komentar: „Možete li nam reći kako je umro, gdje i zašto?“
Njegova kritika, koja je od tada prikupila gotovo 115 miliona pregleda, izazvala je negativne reakcije protiv evropskog fudbalskog upravnog tijela, koje je izbjegavalo spominjanje Izraela u bilo kojem kontekstu.
Egipatski napadač, već jedan od najboljih igrača u historiji Premijer lige, pozvao je na prekid vatre u Gazi u prvim sedmicama genocida te tražio dozvolu za ulazak humanitarne pomoći u blokiranu enklavu.