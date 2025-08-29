RAT PROTIV GAZE
SAD zabranio palestinskim zvaničnicima prisustvo na Generalnoj skupštini UN-a
State Department optužuje PLO i PA da nisu odbacili terorizam, da podstiču nasilje i da vode međunarodne pravne kampanje.
Palestinski zvaničnici ranije su kritikovali sankcije SAD-a. / Reuters
29 August 2025

SAD je zabranio palestinskim zvaničnicima da narednog mjeseca prisustvuju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UNGA) u New Yorku, potezom koji dolazi u trenutku kada se nekoliko zapadnih zemalja sprema da prizna palestinsku državu.

"U skladu s američkim zakonima, državni sekretar Marco Rubio odbija i oduzima vize članovima Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i Palestinske samouprave (PA) uoči predstojeće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija", navedeno je u saopštenju State Departmenta u petak.

Agencija je optužila PLO i PA da nisu odbacili terorizam, da podstiču nasilje i da vode međunarodne pravne kampanje putem Međunarodnog krivičnog suda (ICC) i Međunarodnog suda pravde (ICJ).

"Sjedinjene Države ostaju otvorene za ponovno angažovanje koje je u skladu s našim zakonima, ukoliko PA/PLO ispune svoje obaveze i pokažu konkretne korake ka povratku na konstruktivan put kompromisa i mirnog suživota s Državom Izrael", dodaje se.

State Department je 31. jula uveo sankcije PLO-u i PA, zabranivši njihovim članovima vize za SAD. Washington je, međutim, nedavno ukinuo sankcije nasilnim izraelskim doseljenicima optuženim za napade na Palestince.

Potez je uslijedio nakon što su Francuska, Velika Britanija, Kanada i Australija najavile planove da priznaju palestinsku državu na predstojećoj Generalnoj skupštini UN-a, pridruživši se tako više od 140 zemalja koje su to već učinile.

Palestinski zvaničnici ranije su kritikovali sankcije SAD-a, rekavši da su one odgovor na značajna i uzastopna postignuća palestinske diplomatije.


