Plan vlade izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da cijeli Pojas Gaze stavi pod izraelsku vojnu kontrolu je neprihvatljiv, izjavio je u srijedu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Tokom telefonskog razgovora s nizozemskim premijerom Dickom Schoofom, dvojica lidera su razgovarala o odnosima Turkiye i Nizozemske, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima, prema objavi Direkcije za komunikacije na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.
Erdogan je tokom poziva rekao da je zadovoljavajuće vidjeti da partnerstvo između Turkiye i Nizozemske jača i da će nastaviti poduzimati korake za unapređenje saradnje između dvije zemlje, posebno u odbrambenoj industriji.
Također je rekao da Turkiye radi na pravednom i trajnom miru kako bi se okončao rat između Ukrajine i Rusije, te da će Turkiye, kao domaćin Istanbulskog procesa, nastaviti svoje napore.