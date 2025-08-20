TÜRKİYE
Erdogan: Izraelski plan da se cijeli Pojas Gaze stavi pod vojnu kontrolu je neprihvatljiv
Turski predsjednik razgovarao je telefonom s nizozemskim premijerom Schoofom o globalnim i regionalnim pitanjima.
Tokom telefonskog razgovora s nizozemskim premijerom Dickom Schoofom, dvojica lidera su razgovarala o odnosima Turkiye i Nizozemske. / AA
20 August 2025

Plan vlade izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da cijeli Pojas Gaze stavi pod izraelsku vojnu kontrolu je neprihvatljiv, izjavio je u srijedu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Tokom telefonskog razgovora s nizozemskim premijerom Dickom Schoofom, dvojica lidera su razgovarala o odnosima Turkiye i Nizozemske, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima, prema objavi Direkcije za komunikacije na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Erdogan je tokom poziva rekao da je zadovoljavajuće vidjeti da partnerstvo između Turkiye i Nizozemske jača i da će nastaviti poduzimati korake za unapređenje saradnje između dvije zemlje, posebno u odbrambenoj industriji.

Također je rekao da Turkiye radi na pravednom i trajnom miru kako bi se okončao rat između Ukrajine i Rusije, te da će Turkiye, kao domaćin Istanbulskog procesa, nastaviti svoje napore.

