Erdogan je tokom poziva rekao da je zadovoljavajuće vidjeti da partnerstvo između Turkiye i Nizozemske jača i da će nastaviti poduzimati korake za unapređenje saradnje između dvije zemlje, posebno u odbrambenoj industriji.

Također je rekao da Turkiye radi na pravednom i trajnom miru kako bi se okončao rat između Ukrajine i Rusije, te da će Turkiye, kao domaćin Istanbulskog procesa, nastaviti svoje napore.