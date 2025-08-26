REGIJA
Osmani se sastala s Van der Bellenom: "Prijateljski razgovor o jačanju odnosa" dvije zemlje
"Prijateljski razgovori o jačanju odnosa s Austrijom, jednom od najjačih saveznica našeg naroda", napisala je predsjednica Osmani.
Osmani i njen austrijski kolega održali su prijateljski razgovor. / AA
26 August 2025

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sastala se u Alpbachu, u Austriji, s austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom.

Kako je izvijestio Ured predsjednice, Osmani i njen austrijski kolega održali su prijateljski razgovor o jačanju odnosa između Kosova i Austrije.

"Prijateljski razgovori o jačanju odnosa s Austrijom, jednom od najjačih saveznica našeg naroda", napisala je predsjednica Osmani.

Austrijskog predsjednika Van der Bellena tokom sastanka s Osmani pratila je prva dama Doris Schmidauer.

