Građani okupljeni na Trgu republike u Ljubljani tražili su u srijedu od Vlade Slovenije hitnu akciju kako bi se zaustavio genocid u Gazi.
Organizatori protesta civilnog društva pod nazivom "Gaza gladuje, šta vlada radi!?" pozvali su građane da ponesu lonac i kašiku, ili dva predmeta koji ilustruju očajni položaj ljudi u Gazi.
"Glasno ćemo zahtijevati hitnu akciju Vlade Slovenije kako bi se zaustavio genocid", napisali su demonstranti.
U apelu su dodali da izraelska vlada pokušava izgladnjeti sve stanovnike Gaze, koji su "čudom preživjeli njihove bombe, metke i mučenje".
"Bez hrane, bez vode, u potpuno razorenoj Gazi, hiljade ljudi se suočavaju sa sigurnom smrću svaki dodatni dan bez međunarodnog odgovora", naglasili su organizatori današnjeg protesta.
Dodali su da je Slovenija, kao država članica Ujedinjenih nacija (UN), dužna da djeluje onako kako joj nalažu međunarodno pravo i njene institucije u UN-u - da okonča genocid, ilegalnu izraelsku okupaciju i aparthejd.
"Ova odgovornost se ne može odgoditi", naglasili su.
Među zahtjevima demonstranata je potpuni vojni embargo - spriječiti snabdijevanje i tranzit izraelskog oružja i vojne opreme, spriječiti učešće građana Slovenije, javnih institucija i preduzeća u ekonomskim aktivnostima koje omogućavaju i podržavaju izraelska kršenja međunarodnog prava.
Demonstranti zahtijevaju i da se odmah preispitaju sve naredbe, ugovori i sporazumi javnih institucija kako bi se spriječilo da Slovenija ili njeni organi doprinose izraelskim kršenjima međunarodnog prava.
"Osigurati da slovenačko Ministarstvo pravde omogući nezavisno krivično gonjenje međunarodnih zločina na osnovu univerzalne jurisdikcije. Učlaniti Sloveniju u Hašku grupu, koja je posvećena sprovođenju pravnih i diplomatskih mjera protiv izraelskih kršenja međunarodnog prava", stoji u zahtjevima.
Traže i uvođenje izuzeća od viznog sistema za Palestince, te da se ukine za izraelske građane koji su ilegalni doseljenici na okupiranoj palestinskoj teritoriji.
Na Kongresnom trgu je prije dva dana održan protestni koncert u spomen na Saru Hamed Elkarnavi, desetogodišnju palestinsku djevojčicu iz Gaze.
Kao članica hora Ahaziž, Sara je trebala nastupiti s grupom putem video veze na festivalu "Plutajući dvorac" u dvorcu Snežnik u četvrtak, 7. augusta.
Ali u subotu, 2. augusta, ubijena je od strane izraelskih vojnika.
"Sara Hamed Elkarnavi ubijena je danas, 2. augusta 2025. godine, u ranim jutarnjim satima. Izraelska raketa ubila je i njene roditelje, petogodišnju sestru i trogodišnjeg brata. Sara je imala deset godina", objavili su organizatori festivala.
Njena prijateljica Samar napisala je da je Sara bila aktivna i pričljiva djevojčica koja je voljela život.
"Nije učestvovala u našem horu od samog početka, ali je brzo naučila pjesmu La Tetlaj. Nikada nije kasnila na probe, čak je bila i ranije. Na posljednje dvije probe bila je primjetno iscrpljena, možda od gladi ili straha", rekla je.
I dan prije ubistva imala je probu.
"Kada smo završile, pozvala sam je: 'Hoćeš li doći i sutra?', Odgovorila je: 'Doći ću na vrijeme. Ili čak ranije!'. Nasmijale smo se. Okrenula se i izašla na vrata, kroz koja se nikada neće vratiti. Otišla je, a da svijet nije čuo njen glas i njeno pjevanje. Ili će je možda svijet čuti kroz tebe", napisala je njena prijateljica Samar.