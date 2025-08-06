Građani okupljeni na Trgu republike u Ljubljani tražili su u srijedu od Vlade Slovenije hitnu akciju kako bi se zaustavio genocid u Gazi.

Organizatori protesta civilnog društva pod nazivom "Gaza gladuje, šta vlada radi!?" pozvali su građane da ponesu lonac i kašiku, ili dva predmeta koji ilustruju očajni položaj ljudi u Gazi.

"Glasno ćemo zahtijevati hitnu akciju Vlade Slovenije kako bi se zaustavio genocid", napisali su demonstranti.

U apelu su dodali da izraelska vlada pokušava izgladnjeti sve stanovnike Gaze, koji su "čudom preživjeli njihove bombe, metke i mučenje".

"Bez hrane, bez vode, u potpuno razorenoj Gazi, hiljade ljudi se suočavaju sa sigurnom smrću svaki dodatni dan bez međunarodnog odgovora", naglasili su organizatori današnjeg protesta.

Dodali su da je Slovenija, kao država članica Ujedinjenih nacija (UN), dužna da djeluje onako kako joj nalažu međunarodno pravo i njene institucije u UN-u - da okonča genocid, ilegalnu izraelsku okupaciju i aparthejd.

"Ova odgovornost se ne može odgoditi", naglasili su.

Među zahtjevima demonstranata je potpuni vojni embargo - spriječiti snabdijevanje i tranzit izraelskog oružja i vojne opreme, spriječiti učešće građana Slovenije, javnih institucija i preduzeća u ekonomskim aktivnostima koje omogućavaju i podržavaju izraelska kršenja međunarodnog prava.

Demonstranti zahtijevaju i da se odmah preispitaju sve naredbe, ugovori i sporazumi javnih institucija kako bi se spriječilo da Slovenija ili njeni organi doprinose izraelskim kršenjima međunarodnog prava.

"Osigurati da slovenačko Ministarstvo pravde omogući nezavisno krivično gonjenje međunarodnih zločina na osnovu univerzalne jurisdikcije. Učlaniti Sloveniju u Hašku grupu, koja je posvećena sprovođenju pravnih i diplomatskih mjera protiv izraelskih kršenja međunarodnog prava", stoji u zahtjevima.