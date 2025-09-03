Kina je u srijedu prvi put predstavila svoje kopnene, pomorske i zračne nuklearne snage tokom velike vojne parade kojom je obilježena pobjeda Kine nad japanskom agresijom, na kraju Drugog svjetskog rata.

Na paradi je predstavljena kompletna nuklearna trijada zemlje, uključujući raketu dugog dometa JingLei-1 iz zraka, interkontinentalnu raketu lansiranu s podmornica JuLang-3, kopnenu interkontinentalnu raketu DongFeng-61 i novi tip kopnene interkontinentalne rakete DongFeng-31, javlja "Xinhua News".

Državni mediji nazvali su oružje kineskim strateškim "asom", naglašavajući njegovu ulogu u zaštiti suvereniteta, sigurnosti i dostojanstva nacije.