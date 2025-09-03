SVIJET
Kina prvi put na vojnoj paradi predstavlja nuklearnu trijadu kopnenih, pomorskih i zračnih snaga
Državni mediji nazvali oružje kineskim strateškim "asom".
Državni mediji nazvali su oružje kineskim strateškim "asom", naglašavajući njegovu ulogu u zaštiti suvereniteta, sigurnosti i dostojanstva nacije. / AA
3 Septembar 2025

Kina je u srijedu prvi put predstavila svoje kopnene, pomorske i zračne nuklearne snage tokom velike vojne parade kojom je obilježena pobjeda Kine nad japanskom agresijom, na kraju Drugog svjetskog rata.

Na paradi je predstavljena kompletna nuklearna trijada zemlje, uključujući raketu dugog dometa JingLei-1 iz zraka, interkontinentalnu raketu lansiranu s podmornica JuLang-3, kopnenu interkontinentalnu raketu DongFeng-61 i novi tip kopnene interkontinentalne rakete DongFeng-31, javlja "Xinhua News".

Državni mediji nazvali su oružje kineskim strateškim "asom", naglašavajući njegovu ulogu u zaštiti suvereniteta, sigurnosti i dostojanstva nacije.

Otkrivanje nuklearne trijade označava značajan korak u demonstraciji kineske sposobnosti da pokrene uzvratne udare sa kopna, mora i iz zraka, što predstavlja odvraćajuću sposobnost.

Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stokholmu (SIPRI), kineski nuklearni arsenal rastao je brže od arsenala bilo koje druge zemlje, dostigavši ​​procijenjenih 600 bojevih glava do početka 2025. godine.

Prema godišnjaku SIPRI-ja za 2025. godinu, nuklearni arsenal zemlje se širi za otprilike 100 bojevih glava godišnje od 2023. godine.

