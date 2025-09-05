Izraelska vojska se priprema izdati naredbe za evakuaciju civila u gradu Gazi u narednim danima kao dio vojnog plana za okupaciju grada, javili su lokalni mediji u četvrtak.
Izraelski Kanal 14 javlja da druga faza Operacije “Gideonove kočije II“ uključuje masovnu kampanju zračnih napada sljedeće sedmice, nakon čega slijedi kopnena ofanziva s ciljem postizanja pune operativne kontrole nad gradom Gazom i evakuacije njegovih stanovnika.
U srijedu je izraelska vojska objavila početak druge faze napada s ciljem okupacije grada Gaze.
Načelnik generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir posjetio je u srijedu perimetar Gaze kako bi pregledao operativnu sliku, potvrđujući namjeru da se nastavi s proširenim operacijama, navodi kanal.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je 20. augusta da je naredio ubrzanje planova za ponovnu okupaciju Pojasa Gaze, počevši od grada Gaze, uprkos međunarodnim upozorenjima da bi to moglo rezultirati potpunim uništenjem enklave, većom patnjom Palestinaca i masovnim raseljavanjem.
Izrael je ubio više od 64.200 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.