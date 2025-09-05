Izraelska vojska se priprema izdati naredbe za evakuaciju civila u gradu Gazi u narednim danima kao dio vojnog plana za okupaciju grada, javili su lokalni mediji u četvrtak.

Izraelski Kanal 14 javlja da druga faza Operacije “Gideonove kočije II“ uključuje masovnu kampanju zračnih napada sljedeće sedmice, nakon čega slijedi kopnena ofanziva s ciljem postizanja pune operativne kontrole nad gradom Gazom i evakuacije njegovih stanovnika.

U srijedu je izraelska vojska objavila početak druge faze napada s ciljem okupacije grada Gaze.

Načelnik generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir posjetio je u srijedu perimetar Gaze kako bi pregledao operativnu sliku, potvrđujući namjeru da se nastavi s proširenim operacijama, navodi kanal.