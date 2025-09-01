TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Erdogan: Turkiye vidi korist u iranskim nuklearnim pregovorima
Na sastanku s iranskim predsjednikom na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju, Erdogan je ponovio kontinuiranu podršku Ankare Teheranu u tom pogledu.
Erdogan: Turkiye vidi korist u iranskim nuklearnim pregovorima
Erdogan i Pezeshkian su razmijenili mišljenja i o situaciji u Siriji, izraelskim napadima na Gazu i mirovnom procesu na Južnom Kavkazu. / AA
1 Septembar 2025

“Turkiye vidi korist u iranskim nuklearnim pregovorima”, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan svom iranskom kolegi Masoudu Pezeshkianu na sastanku u ponedjeljak, ponavljajući kontinuiranu podršku Ankare Teheranu u tom pogledu.

Sastanak, koji se održan na marginama 25. Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (SCO) u kineskom gradu Tianjinu, također se fokusirao na bilateralne veze i regionalna i globalna pitanja, saopćila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turkiye na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

"Saradnja između Ankare i Teherana u mnogim oblastima, posebno u energetici, služi obostranim interesima", istakao je turski predsjednik tokom sastanka.

Preporučeno

Erdogan i Pezeshkian također su razmijenili mišljenja o najnovijoj situaciji u Siriji, izraelskim napadima na Gazu i mirovnom procesu na Južnom Kavkazu, dodala je direkcija.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us