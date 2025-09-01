“Turkiye vidi korist u iranskim nuklearnim pregovorima”, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan svom iranskom kolegi Masoudu Pezeshkianu na sastanku u ponedjeljak, ponavljajući kontinuiranu podršku Ankare Teheranu u tom pogledu.

Sastanak, koji se održan na marginama 25. Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (SCO) u kineskom gradu Tianjinu, također se fokusirao na bilateralne veze i regionalna i globalna pitanja, saopćila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turkiye na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

"Saradnja između Ankare i Teherana u mnogim oblastima, posebno u energetici, služi obostranim interesima", istakao je turski predsjednik tokom sastanka.