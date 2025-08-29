TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Eurobasket: Turkiye savladala Češku sa 92:78
Turkiye je sa dvije pobjede sada lider grupe A u kojoj igraju još i Srbija, Portugal, Češka, Latvija i Estonija.
Eurobasket: Turkiye savladala Češku sa 92:78
Turkiye je sa dvije pobjede sada lider grupe A u kojoj igraju još i Srbija, Portugal, Češka, Latvija i Estonija. / AA
29 August 2025

Košarkaši Turkiye pobijedili su selekciju Češke rezultatom 92:78 u meču drugog kola Evropskog prvenstva.

Meč u latvijskoj Rigi igran je u okviru grupe A, a Česi su bolje otvorili meč i nakon prvih deset minuta su vodili sa 27:21, ali Turci su potom zaigrali bolje, napravili preokret i do kraja meča uvjereno slavili s konačnih 92:78.

Preporučeno

Alperen Sengun (Turkiye) i Martin Peterka (Češka) bili su najefikasniji na parketu sa po 23 postignuta poena.

Turkiye je sa dvije pobjede sada lider grupe A u kojoj igraju još i Srbija, Portugal, Češka, Latvija i Estonija.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us