29 August 2025
Košarkaši Turkiye pobijedili su selekciju Češke rezultatom 92:78 u meču drugog kola Evropskog prvenstva.
Meč u latvijskoj Rigi igran je u okviru grupe A, a Česi su bolje otvorili meč i nakon prvih deset minuta su vodili sa 27:21, ali Turci su potom zaigrali bolje, napravili preokret i do kraja meča uvjereno slavili s konačnih 92:78.
Alperen Sengun (Turkiye) i Martin Peterka (Češka) bili su najefikasniji na parketu sa po 23 postignuta poena.
Turkiye je sa dvije pobjede sada lider grupe A u kojoj igraju još i Srbija, Portugal, Češka, Latvija i Estonija.