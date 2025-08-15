Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski dogovorili su se da se sastanu nakon što se na Aljasci večeras sastanu američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin, saopštila je Jelisejska palata.

“Predsjednik Macron i predsjednik Zelenski dogovorili su se da se sastanu u vrijeme koje mu odgovara, nakon Aljaske“, saopštio je francuski predsjednički ured za BFM TV.

Nije objavljen konkretan datum ili mjesto sastanka.