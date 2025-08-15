SVIJET
1 minuta čitanja
Predsjednici Francuske i Ukrajine dogovorili su sastanak nakon samita na Aljasci
Nije otkrivena lokacija, niti tačan datum sastanka Macrona i Zelenskog.
Predsjednici Francuske i Ukrajine dogovorili su sastanak nakon samita na Aljasci
Izvori koji su citirani rekli su da Macron održa bliski kontakt sa Zelenskim. / AA
15 August 2025

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski dogovorili su se da se sastanu nakon što se na Aljasci večeras sastanu američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin, saopštila je Jelisejska palata.

“Predsjednik Macron i predsjednik Zelenski dogovorili su se da se sastanu u vrijeme koje mu odgovara, nakon Aljaske“, saopštio je francuski predsjednički ured za BFM TV.

Nije objavljen konkretan datum ili mjesto sastanka.

Preporučeno

Izvori koji su citirani rekli su da Macron održa bliski kontakt sa Zelenskim.

Ove sedmice, Zelenski se sastao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom u Berlinu, koji je bio domaćin virtualnog sastanka evropskih lidera kojem se pridružio i Trump uoči ključnih razgovora o Ukrajini. Potom se Zelenski u Londonu sastao s britanskim premijerom Keirom Starmerom.

Zelenski, koji nije pozvan na sastanak na Aljasci, upozorio je da se ne donose nikakve odluke bez Ukrajine. Također je isključio mogućnost ustupanja teritorije za mirovni sporazum. Međutim, Trump je sugerirao da bi razmjena teritorija mogla biti korisna za obje strane i okončati sukob koji traje od februara 2022. godine.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us