Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski dogovorili su se da se sastanu nakon što se na Aljasci večeras sastanu američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin, saopštila je Jelisejska palata.
“Predsjednik Macron i predsjednik Zelenski dogovorili su se da se sastanu u vrijeme koje mu odgovara, nakon Aljaske“, saopštio je francuski predsjednički ured za BFM TV.
Nije objavljen konkretan datum ili mjesto sastanka.
Izvori koji su citirani rekli su da Macron održa bliski kontakt sa Zelenskim.
Ove sedmice, Zelenski se sastao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom u Berlinu, koji je bio domaćin virtualnog sastanka evropskih lidera kojem se pridružio i Trump uoči ključnih razgovora o Ukrajini. Potom se Zelenski u Londonu sastao s britanskim premijerom Keirom Starmerom.
Zelenski, koji nije pozvan na sastanak na Aljasci, upozorio je da se ne donose nikakve odluke bez Ukrajine. Također je isključio mogućnost ustupanja teritorije za mirovni sporazum. Međutim, Trump je sugerirao da bi razmjena teritorija mogla biti korisna za obje strane i okončati sukob koji traje od februara 2022. godine.