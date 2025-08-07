Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je u četvrtak da se povećava broj smrtnih slučajeva uzrokovanih glađu u Gazi, navodeći da je ove godine u Gazi od neuhranjenosti umrlo 99 ljudi, uključujući 29 djece.
"Do sada ove godine, 99 ljudi je umrlo od neuhranjenosti, uključujući 29 djece mlađe od pet godina. Ovi prijavljeni brojevi su vjerovatno potcijenjeni", rekao je generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Ističući tešku situaciju u enklavi, Ghebreyesus je rekao da su Palestinci u Gazi skoro dvije godine pod izraelskim napadima, te da se suočavaju s ponovljenim raseljavanjem i ograničenim pristupom osnovnim uslugama.
"Pothranjenost je široko rasprostranjena, a broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu raste. U julu je gotovo 12.000 djece mlađe od pet godina identificirano kao osobe koje pate od akutne pothranjenosti, što je najveći mjesečni broj ikada zabilježen", rekao je u sjedištu SZO-a u Ženevi, tokom brifinga o globalnim zdravstvenim pitanjima.
Ghebreyesus je rekao da se u gazi i dalje javljaju bolesti zbog pogoršanja uslova vodoopskrbe, sanitacije i higijene, opisujući situaciju kao alarmantnu.
Napomenuo je da je SZO podržao evakuaciju 7.522 pacijenta iz Gaze od oktobra 2023. Međutim, više od 14.800 pacijenata i dalje hitno treba medicinsku njegu.
"Ljudi umiru ne samo od gladi i bolesti, već i u očajničkoj potrazi za hranom", dodao je.
Naveo je da je od 27. maja ubijeno više od 1.600 ljudi, a da je ranjeno skoro 12.000 dok su pokušavali prikupiti hranu s mjesta distribucije.
Od 25. juna, SZO je isporučio 68 kamiona medicinskih potrepština u Gazu, ali je Ghebreyesus naglasio da to predstavlja samo mali dio ukupnih potreba.
"Ali ta količina je samo dio onoga što je potrebno. One bolnice koje još uvijek funkcionišu, čak i djelimično, su preopterećene, a najosnovnije zalihe su potrošene", napomenuo je.
Izrael se suočava sa sve većim ogorčenjem zbog destruktivnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.000 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata u enklavi.