Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je u četvrtak da se povećava broj smrtnih slučajeva uzrokovanih glađu u Gazi, navodeći da je ove godine u Gazi od neuhranjenosti umrlo 99 ljudi, uključujući 29 djece.

"Do sada ove godine, 99 ljudi je umrlo od neuhranjenosti, uključujući 29 djece mlađe od pet godina. Ovi prijavljeni brojevi su vjerovatno potcijenjeni", rekao je generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ističući tešku situaciju u enklavi, Ghebreyesus je rekao da su Palestinci u Gazi skoro dvije godine pod izraelskim napadima, te da se suočavaju s ponovljenim raseljavanjem i ograničenim pristupom osnovnim uslugama.

"Pothranjenost je široko rasprostranjena, a broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu raste. U julu je gotovo 12.000 djece mlađe od pet godina identificirano kao osobe koje pate od akutne pothranjenosti, što je najveći mjesečni broj ikada zabilježen", rekao je u sjedištu SZO-a u Ženevi, tokom brifinga o globalnim zdravstvenim pitanjima.

Ghebreyesus je rekao da se u gazi i dalje javljaju bolesti zbog pogoršanja uslova vodoopskrbe, sanitacije i higijene, opisujući situaciju kao alarmantnu.

Napomenuo je da je SZO podržao evakuaciju 7.522 pacijenta iz Gaze od oktobra 2023. Međutim, više od 14.800 pacijenata i dalje hitno treba medicinsku njegu.

"Ljudi umiru ne samo od gladi i bolesti, već i u očajničkoj potrazi za hranom", dodao je.