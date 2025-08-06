Milorad Dodik, predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika srpska kojem je u srijedu oduzet mandat nepravosnažnom odlukom Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine, kazao je da nema namjeru da odstupi s funkcije "koju mi je narod dao", najavivši referendum u tom entitetu.
"Ja sam tu i biću tu. Obavljaću funkciju koju mi je narod dao. Nemam namjeru da odlazim iz Srpske", kazao je Dodik u obraćanju u srijedu u Banjaluci nakon što je objavljena odluka CIK-a.
Kazao je kako bi pristati na odluku CIK-a značilo "da ste obrisali Ustav RS-a i istorijsku borbu srpskog naroda" te poručio kako neće na to pristati.
"Mandat mi je dao narod, zato ću ga poslušati na referendumu o meni i funkciji koju obavljam", kazao je Dodik.
Dodao je kako će referendum biti organizovan na bazi odluke Narodne skupštine RS-a "u narednom periodu".
Dodik je pravosnažnom presudom Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političke dužnosti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, početkom ovog mjeseca.
Proglašen je krivim da je od 1. do 9. jula 2023. odbio provoditi odluke visokog predstavnika o sprečavanju stupanja na snagu entitetskog Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i o sprečavanju stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike srpske od 1. jula 2023. Dodik je 7. jula te godine potpisao ukaze o proglašenju navedenih zakona.
Visoki predstavnik je, prethodno, 1. jula 2023, odlukom izmijenio Krivični zakon BiH, kojom je uveo inkriminaciju neizvršavanja njegovih odluka.
Odluku o oduzimanju mandata predsjednika RS-a CIK je donio u skladu s Izbornim zakonom BiH koji propisuje postupak utvrđivanja prestanka mandata izabranim zvaničnicima koji su pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne duže od šest mjeseci.
Dodik ima pravo žalbe na odluku CIK-a Apelacionom odjeljenju Suda BiH koje razmatra izborne žalbe, a njegov mandat traje do pravosnažnosti odluke CIK-a. Nakon isteka žalbenog roka ili ukoliko bi Apelacioni odjel potvrdio odluku CIK-a, ona bi postala izvršna. U tom slučaju CIK raspisuje prijevremene izbore za predsjednika RS-a u roku 90 dana.
Dodik je u obraćanju u srijedu odluku CIK-a nazvao "obračun muslimana prema Srbima" rekavši "ja sam prvi, ali vjerujem da će svi shvatiti".
U obraćanju nakon sastanka vladajuće koalicije u tom dijelu BiH, ponovio je da je "koalicija odlučna braniti ustavnu i dejtonsku poziciju Republike srpske" i da konstatuje da je ta pozicija "snažno ugrožena djelovanjem Christiana Schmidta koji nije legalan i legitiman, nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti" dodavši da "iza njega stoji samo jedna politička volja".
Mandat visokog predstavnika za BiH preciziran je Aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je 1995. godine zaustavljen rat u BiH. Aneksom 10 visoki predstavnik proglašava se konačnim autoritetom u BiH za tumačenje sporazuma o implementaciji civilnog dijela mirovnog ugovora. Imenuje ga Vijeće sigurnosti UN-a, na preporuku Vijeća za provedbu mira (PIC).