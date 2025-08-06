Milorad Dodik, predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika srpska kojem je u srijedu oduzet mandat nepravosnažnom odlukom Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine, kazao je da nema namjeru da odstupi s funkcije "koju mi je narod dao", najavivši referendum u tom entitetu.

"Ja sam tu i biću tu. Obavljaću funkciju koju mi je narod dao. Nemam namjeru da odlazim iz Srpske", kazao je Dodik u obraćanju u srijedu u Banjaluci nakon što je objavljena odluka CIK-a.

Kazao je kako bi pristati na odluku CIK-a značilo "da ste obrisali Ustav RS-a i istorijsku borbu srpskog naroda" te poručio kako neće na to pristati.

"Mandat mi je dao narod, zato ću ga poslušati na referendumu o meni i funkciji koju obavljam", kazao je Dodik.

Dodao je kako će referendum biti organizovan na bazi odluke Narodne skupštine RS-a "u narednom periodu".

Dodik je pravosnažnom presudom Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političke dužnosti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, početkom ovog mjeseca.

Proglašen je krivim da je od 1. do 9. jula 2023. odbio provoditi odluke visokog predstavnika o sprečavanju stupanja na snagu entitetskog Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i o sprečavanju stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike srpske od 1. jula 2023. Dodik je 7. jula te godine potpisao ukaze o proglašenju navedenih zakona.