U vremenu kada vijesti o podjelama dominiraju naslovnicama, iz srca Bosanske Krajine dolazi priča koja svjedoči o nečemu potpuno suprotnom – miru, toleranciji i dubokom međureligijskom poštovanju. Na samo nekoliko desetaka metara udaljenosti, u jednom "dvorištu" – kako ga nazivaju mještani – uzdižu se tri bogomolje: džamija, katolička crkva i pravoslavna crkva.

Ovaj nevjerovatan prizor u Bosanskoj Krupi je rezultat višestoljetnog života "jednih uz druge", kako kažu Krupljani. Ovdje su, kroz vjekove, ljudi različitih vjera dijelili ne samo prostor, nego i sudbinu, slavlje i tugu.

Bosanska Krupa je gradić na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, smješten u dolinama rijeka Une i Krušnice i primjer je zajedništva tri nacije.

Oni koji su pohodili Bosansku Krupu, dive se njenom gradskom jezgru koje u stotinu metara ima tri vjerska objekta - Crkva Svete Marije, Gradska džamija i Crkva rođenja Bogorodice.

Džamija u ovom kraju potiče još iz osmanskog perioda, dok su katolička i pravoslavna crkva izgrađene krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Iako svaka od njih ima svoju bogatu povijest, ono što ih zaista čini jedinstvenima je njihova blizina – ali i bliskost ljudi koji ih posjećuju.