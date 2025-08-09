REGIJA
2 minuta čitanja
Bosanska Krupa: Tri bogomolje u jednom "dvorištu"
U samom središtu ovog malog bosanskog grada smještene su i ponosno prkose vremenu tri bogomolje - pravoslavna i katolička crkva i džamija.
Pravoslavna crkva je napravljena pred početak rata u BiH, '90-ih godina prošlog vijeka, a katolička crkva i džamija datiraju još iz davnih vremena. / AA
9 August 2025

U vremenu kada vijesti o podjelama dominiraju naslovnicama, iz srca Bosanske Krajine dolazi priča koja svjedoči o nečemu potpuno suprotnom – miru, toleranciji i dubokom međureligijskom poštovanju. Na samo nekoliko desetaka metara udaljenosti, u jednom "dvorištu" – kako ga nazivaju mještani – uzdižu se tri bogomolje: džamija, katolička crkva i pravoslavna crkva.

Ovaj nevjerovatan prizor u Bosanskoj Krupi je rezultat višestoljetnog života "jednih uz druge", kako kažu Krupljani. Ovdje su, kroz vjekove, ljudi različitih vjera dijelili ne samo prostor, nego i sudbinu, slavlje i tugu.

Bosanska Krupa je gradić na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, smješten u dolinama rijeka Une i Krušnice i primjer je zajedništva tri nacije.

Oni koji su pohodili Bosansku Krupu, dive se njenom gradskom jezgru koje u stotinu metara ima tri vjerska objekta - Crkva Svete Marije, Gradska džamija i Crkva rođenja Bogorodice.

Džamija u ovom kraju potiče još iz osmanskog perioda, dok su katolička i pravoslavna crkva izgrađene krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Iako svaka od njih ima svoju bogatu povijest, ono što ih zaista čini jedinstvenima je njihova blizina – ali i bliskost ljudi koji ih posjećuju.

Pravoslavna crkva je napravljena pred početak rata u BiH, '90-ih godina prošlog vijeka, a katolička crkva i džamija datiraju još iz davnih vremena.

Međutim, katolička crkva u Bosanskoj Krupi bila je tokom agresije na BiH potpuno uništena, a obnovljena je donacijama dobrih ljudi sa područja ove općine svih nacionalnosti, sredstvima općine Bosanska Krupa i raznih humanitarnih udruženja iz Francuske i BiH.

Crkva je izgrađena 1910. godine, tridesetak godina nakon dolaska Austro-Ugarske. Današnji izgled, gotovo identičan prijeratnom, dobila je 2009. godine, kada je i završena njena obnova. Tri godine kasnije proglašena je i zaštićenim nacionalnim spomenikom.

Gradska džamija predstavlja vjersko središte muslimanske zajednice u Bosanskoj Krupi. Izgrađena u tradicionalnom stilu, ova džamija odiše ljepotom i spiritualnom atmosferom. Ovdje ćete osjetiti duh muslimanske tradicije i važnost zajedništva u vjeri.

Bošnjaci su većinsko stanovništvo u Bosanskoj Krupi te, kako kažu, maksimalno čuvaju i trude se da održe dobre odnose sa svim građanima koji pripadaju drugim vjerama i nacijama.

