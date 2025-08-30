Žestoke borbe, praćene zračnim napadima i snažnom artiljerijskom vatrom, vode se u vanjskim četvrtima grada Gaze dok Izrael pokušava okupirati grad, objavili su izraelski mediji u petak kasno navečer.

Televizija i24 izvijestila je o intenzivnim sukobima dok izraelske snage pokušavaju napredovati u tom području. Na društvenim mrežama pojavili su se izvještaji o sigurnosnim incidentima u Gazi koji su rezultirali smrću vojnika, ali te informacije nisu potvrđene iz službenih izvora.

Izraelski mediji opisali su borbe kao jedne od najozbiljnijih od 7. oktobra 2023. godine, prema Roya Newsu.

Izraelska vojska uvela je zabranu objavljivanja vijesti do daljnjeg, navodi se.Mediji su izvijestili da je vojska pokrenula opsežne operacije potrage zbog sve veće zabrinutosti da su neki od nestalih vojnika možda pali u ruke Hamasa.

„Podsjećamo one koji zaboravljaju, smrt ili zarobljavanje“, napisale su Hamasove brigade Al-Qassam na Telegramu, istovremeno s izvještajima o zasjedi.

Na osnovu snimaka koji prikazuju intenzivne letove helikoptera, svjetleće rakete i zvuke borbi, procjenjuje se da je vojska možda aktivirala „Hannibal protokol“ – kontroverznu doktrinu osmišljenu da spriječi zarobljavanje vojnika.

Ova dešavanja uslijedila su nakon oštrih izjava u četvrtak od Abu Obeide, glasnogovornika vojnog krila Hamasa, brigada Al-Qassam.