Žestoke borbe, praćene zračnim napadima i snažnom artiljerijskom vatrom, vode se u vanjskim četvrtima grada Gaze dok Izrael pokušava okupirati grad, objavili su izraelski mediji u petak kasno navečer.
Televizija i24 izvijestila je o intenzivnim sukobima dok izraelske snage pokušavaju napredovati u tom području. Na društvenim mrežama pojavili su se izvještaji o sigurnosnim incidentima u Gazi koji su rezultirali smrću vojnika, ali te informacije nisu potvrđene iz službenih izvora.
Izraelski mediji opisali su borbe kao jedne od najozbiljnijih od 7. oktobra 2023. godine, prema Roya Newsu.
Izraelska vojska uvela je zabranu objavljivanja vijesti do daljnjeg, navodi se.Mediji su izvijestili da je vojska pokrenula opsežne operacije potrage zbog sve veće zabrinutosti da su neki od nestalih vojnika možda pali u ruke Hamasa.
„Podsjećamo one koji zaboravljaju, smrt ili zarobljavanje“, napisale su Hamasove brigade Al-Qassam na Telegramu, istovremeno s izvještajima o zasjedi.
Na osnovu snimaka koji prikazuju intenzivne letove helikoptera, svjetleće rakete i zvuke borbi, procjenjuje se da je vojska možda aktivirala „Hannibal protokol“ – kontroverznu doktrinu osmišljenu da spriječi zarobljavanje vojnika.
Ova dešavanja uslijedila su nakon oštrih izjava u četvrtak od Abu Obeide, glasnogovornika vojnog krila Hamasa, brigada Al-Qassam.
Abu Obeida je upozorio da bi izraelski planovi za okupaciju Gaze mogli biti pogubni za političko i vojno rukovodstvo u Tel Avivu. Rekao je da će borbene okolnosti povećati mogućnost zarobljavanja vojnika.
Također je poručio da će izraelski zarobljenici ostati u borbenim zonama pod istim rizičnim uslovima kao i palestinski borci, upozoravajući da će svakog taoca ubijenog u izraelskim napadima javno objaviti s imenom, fotografijom i potvrdom o smrti.
Trenutni izraelski napadi dio su Operacije Gideon 2, koju je 21. augusta odobrio ministar odbrane Israel Katz s ciljem okupacije grada Gaze.
Operacija se nastavlja masovnim napadima koji su počeli prije dvije sedmice u naselju Zeitoun, a proširili se na Sabru. Izrael je proglasio to područje „opasnom borbenom zonom“ dok je pojačao bombardovanja od četvrtka. Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 63.000 Palestinaca u Gazi.
Vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv ove enklave