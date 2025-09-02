2 Septembar 2025
Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH objavilo je da drugi put od jučer apeluju i mole da na blokiranim cestama budu propuštene cisterne sa sirovim mlijekom i kamioni sa lako kvarljivim poljoprivrednim proizvodima, međutim niko ne reaguje.
Preporučeno
“Ovim putem upozoravamo da će poljoprivredni proizvođači, ako se situacija sa propuštanjem ne riješi, u narednih nekoliko sati biti primorani izaći i spašavati svoju robu koju mukotrpno proizvode. Još jednom molimo da propuste cisterne i kamione sa mlijekom i lako kvarljivom robom. Štete su već sada ogromne i teško će ih biti nadoknaditi” - poručuju iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.
IZVOR:FENA