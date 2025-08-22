Izrael razmatra smanjenje isporuke vode na sjeveru Gaze dok popravlja cjevovode na jugu, pripremajući se za preseljenje Palestinaca iz grada Gaze kao dio šireg plana za zauzimanje enklave, izvijestio je javni emiter te zemlje.

KAN je izvijestio da vlada premijera Benjamina Netanyahua razmatra smanjenje količine vode koja se isporučuje na sjever, dok radi na popravci dva direktna cjevovoda na jugu Gaze.

Ovaj potez dolazi dok se Izrael suočava s optužbama da koristi žeđ kao oružje u genocidu nad Gazom, uz prisilnu glad i ograničenja humanitarne pomoći.

Od januara, Izrael je prekinuo isporuku vode iz nacionalne izraelske kompanije Mekorot, jednog od posljednjih izvora koji je opskrbljivao enklavu, prema Uredu za medije Vlade Gaze.

Dana 9. marta, izraelska vojska također je prekinula posljednju liniju električne energije koja je opskrbljivala centralni pogon za desalinizaciju vode na jugu Deir al-Balaha, zaustavljajući masovnu proizvodnju pitke vode i pogoršavajući krizu.

U srijedu, ministar odbrane Israel Katz odobrio je vojni plan nazvan "Gideonova kola 2" za zauzimanje grada Gaze, uprkos posredničkim naporima i prihvatanju prijedloga za primirje od strane Hamasa.