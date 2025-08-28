REGIJA
2 minuta čitanja
Sud BiH : Više od 70 zatvorskih kazni zamijenjeno novčanim kaznama
U toku 2024. godine Sud BiH je u 49 slučajeva zamijenio izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, dok je u prvoj polovini 2025. godine, doneseno ukupno 22 rješenja o zamjeni kazne.
Sud BiH : Više od 70 zatvorskih kazni zamijenjeno novčanim kaznama
Za njih su propisane odgovarajuće kazne zatvora, u skladu sa težinom i posljedicama djela. / AA
28 August 2025

Sud Bosne i Hercegovine je u periodu od 2024. godine do polovine 2025. godine donio više od 70 rješenja o zamjeni kazne zatvora novčanom, pri čemu je ukupno naplaćeno 201.000 KM, kazali su iz Suda BiH za Fenu.

U toku 2024. godine Sud BiH je u 49 slučajeva zamijenio izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, dok je u prvoj polovini 2025. godine, doneseno ukupno 22 rješenja o zamjeni kazne.

Najčešće zamijenjene kazne u Bosni i Hercegovini odnose se na različita krivična djela koja obuhvataju zloupotrebu službenog položaja, neovlašteno snimanje i prenošenje sadržaja, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, primanje dara i drugih oblika koristi, krijumčarenje, navođenje na prostituciju, neovlašteni promet opojnim drogama, neprijavljivanje krivičnih djela, te pružanje pomoći počioniocu krivičnog djela.

Ova djela pokrivaju širok spektar kriminalnih aktivnosti, od korupcije i zloupotrebe položaja, preko zaštite privatnosti i sigurnosti građana, do suzbijanja trgovine drogom i drugih opasnih radnji.

Preporučeno

Za njih su propisane odgovarajuće kazne zatvora, u skladu sa težinom i posljedicama djela. 

Zamjena kazne zatvora za novčanu kaznu ne primjenjuje se na krivična djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine, terorizama, finansiranje terorističkih aktivnosti, javno podsticanje na terorističke aktivnosti, vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, obuku za izvođenje terorističkih aktivnosti i organiziranje terorističke grupe.

Nadležan za odlučivanje o zahtjevu osuđenog za zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom je sudija/vijeće koje je donijelo prvostepenu presudu, navode iz Suda BiH.

IZVOR:FENA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us