Aleksandar Vučić izjavio je da će prestati biti predsjednik Srbije za godinu i po i pozvao građane da razmisle šta tačno žele od svoje zemlje u budućnosti.

"Hoćete državu bez Vučića? Imaćete je za godinu i po dana. Neću biti više predsjednik. Samo vodite računa šta tačno želite od svoje zemlje u budućnosti i kako mislite da vam zemlja izgleda. Jer ovo što radite, sutra će vama neko da radi. Vi mislite kad dođete na vlast da vama to neće neko da radi", rekao je Vučić tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije.

On je dodao da će izbori biti prije zakonskog i ustavnog roka, ali da će o tome odlučivati nadležne institucije.

"Država nije igračka, država se vodi da bismo imali ekonomski rast i da bi građani živjeli bolje. Ja ovu državu vodim na odgovoran način, najbolje što umijem. Ja sam svoju sudbinu vezao za Srbiju i nigdje neću da idem. Uradili smo za posljednjih 12-13 godina više nego za posljednjih 60 godina i nastavićemo to da radimo. Možete to da volite ili ne volite, ali to su činjenice. Neću nigdje da idem, nemam vile ni račune u inostranstvu. Izbora će biti, i biće prije vremena, i nemojte da se iznenadite kada budu", rekao je Vučić.