Vučić najavio da će prestati biti predsjednik Srbije za godinu i po
Predsjednik Srbije je najavio prijevremene izbore.
Aleksandar Vučić izjavio je da će prestati biti predsjednik Srbije za godinu i po. / AA Archive
15 August 2025

Aleksandar Vučić izjavio je da će prestati biti predsjednik Srbije za godinu i po i pozvao građane da razmisle šta tačno žele od svoje zemlje u budućnosti.

"Hoćete državu bez Vučića? Imaćete je za godinu i po dana. Neću biti više predsjednik. Samo vodite računa šta tačno želite od svoje zemlje u budućnosti i kako mislite da vam zemlja izgleda. Jer ovo što radite, sutra će vama neko da radi. Vi mislite kad dođete na vlast da vama to neće neko da radi", rekao je Vučić tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije.

On je dodao da će izbori biti prije zakonskog i ustavnog roka, ali da će o tome odlučivati nadležne institucije.

"Država nije igračka, država se vodi da bismo imali ekonomski rast i da bi građani živjeli bolje. Ja ovu državu vodim na odgovoran način, najbolje što umijem. Ja sam svoju sudbinu vezao za Srbiju i nigdje neću da idem. Uradili smo za posljednjih 12-13 godina više nego za posljednjih 60 godina i nastavićemo to da radimo. Možete to da volite ili ne volite, ali to su činjenice. Neću nigdje da idem, nemam vile ni račune u inostranstvu. Izbora će biti, i biće prije vremena, i nemojte da se iznenadite kada budu", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je govorio i o bh. entitetu Republika srpska. Naglasio je da ne radi o sudbini Milorada Dodika, već o sudbini same Republike srpske.

"Nije riječ o Miloradu Dodiku, već o sudbini Republike srpske. Druga je stvar što kod nas Srba se sve veže za ličnost. To što su radili Miloradu Dodiku je zločin bez presedana. I pored svih priča o korupciji, sve se svelo na odluku okupacionog 'aulejtera' i verbalni delikt koji je on počinio. Što se tiče Srbije, Srbija će uvijek biti uz Republiku srpsku, neće se miješati u unutrašnje stvari Republike srpske, njihove izbore, ali ćemo uvijek stajati na raspolaganju svom narodu da mu pomognemo na svaki mogući način", rekao je Vučić i dodao:

"U skladu s Dejtonskim sporazumom i to je ono što ćemo da radimo", rekao je Vučić.

