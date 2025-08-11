Novinari Al Jazeere Anas al-Sharif i Mohamed Qraiqea ubijeni su u nedjelju, zajedno s još trojicom trojica uposlenika iste televizije, u izraelskom napadu na novinarski šator u blizini bolnice Al-Shifa u zapadnom dijelu grada Gaze, saopćio je Ured za medije u Gazi.
Kanal sa sjedištem u Kataru citirao je direktora Medicinskog kompleksa Al-Shifa u Gazi, koji je rekao: "Novinari Al Jazeere Anas al-Sharif i Mohamed Qraiqea poginuli su u izraelskom napadu na njihov šator", ne navodeći dodatne detalje.
Kanal je kasnije potvrdio da su Sharif i Qraiqea ubijeni u izraelskom napadu.
Mreža Al Jazeera u ponedjeljak rano ujutro osudila je "planirano" ubistvo svojih novinara i snimatelja u Pojasu Gaze, nazvavši to "očajničkim pokušajem da se utišaju glasovi uoči okupacije Gaze".
"Nalog za ubistvo Anasa al-Sharifa, jednog od najhrabrijih novinara u Gazi, i njegovih kolega je očajnički pokušaj da se utišaju glasovi uoči okupacije Gaze", navedeno je.
U saopćenju Al Jazeere istaknuto je da su "mnogi zvaničnici izraelske vojske više puta poticali i pozivali na gađanje Anasa al-Sharifa i njegovih kolega" te da "okupacionu vojsku i njenu vladu smatra odgovornima za ciljanje i ubistvo svog tima".
Dodano je i da je "ubistvo naših novinara od strane izraelskih okupacionih snaga još jedan očigledan i namjeran napad na slobodu medija".
Ured za medije u Gazi saopćio je da je broj ubijenih novinara od početka izraelskog genocida u Gazi 7. oktobra 2023. porastao na 237, nakon što su ubijeni Sharif i Qraiqea, zajedno s još trojicom novinara.
Identifikovani su i drugi ubijeni ubijeni medijski radnici, fotoreporteri Ibrahim Dahir i Moumin Alaywa te asistent fotoreportera Mohammed Noufal.
"Ubistvo je izvršeno s predumišljajem i namjerom, kroz namjerno i direktno gađanje novinarskog šatora u blizini bolnice Al-Shifa u gradu Gazi. Ovaj gnusni zločin rezultirao je i povredama nekoliko drugih novinara", navedeno je.
Direktor Medicinskog kompleksa Al-Shifa u gradu Gazi, dr. Mohammed Abu Salmiya rekao je za Anadolu da je broj poginulih u napadu na šator ispred kapije kompleksa porastao na sedam, uključujući pet novinara.
U međuvremenu, izraelska vojska je u saopćenju priznala da je ubila Sharifa u gradu Gazi, ali nije spomenula ubistvo Qraiqee i trojice drugih medijskih radnika u istom napadu.
U svojoj oporuci, koju je tražio da bude objavljena nakon njegove smrti, novinar Al Jazeere Anas al-Sharif napisao je: "Ovo je moja oporuka i moja posljednja poruka. Ako vam ove riječi dođu, znajte da je Izrael uspio da me ubije i utiša moj glas."
"Allah zna da sam dao sav trud i snagu koju sam imao da budem podrška i glas svom narodu, otkako sam prvi put otvorio oči u sokacima i ulicama izbjegličkog kampa Jabalia", napisao je. "Živio sam bol u svim njegovim oblicima i više puta okusio tugu i gubitak. Ipak, nikada nisam oklijevao da prenesem istinu onakvom kakva jeste, bez iskrivljavanja ili falsifikovanja, nadajući se da će Allah svjedočiti protiv onih koji su šutjeli, onih koji su prihvatili naše ubijanje, onih koji su nam gušili dah, čija srca nisu dirala tijela naše djece i žena razasuta po zemlji, i koji nisu zaustavili masakr kojem je naš narod izložen više od godinu i po."
Izrael se suočava s rastućim osudama zbog svog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubio više od 61.000 ljudi. Vojna kampanja razorila je enklavu i dovela je na rub gladi.
Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s optužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv ove enklave.