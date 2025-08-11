Novinari Al Jazeere Anas al-Sharif i Mohamed Qraiqea ubijeni su u nedjelju, zajedno s još trojicom trojica uposlenika iste televizije, u izraelskom napadu na novinarski šator u blizini bolnice Al-Shifa u zapadnom dijelu grada Gaze, saopćio je Ured za medije u Gazi.

Kanal sa sjedištem u Kataru citirao je direktora Medicinskog kompleksa Al-Shifa u Gazi, koji je rekao: "Novinari Al Jazeere Anas al-Sharif i Mohamed Qraiqea poginuli su u izraelskom napadu na njihov šator", ne navodeći dodatne detalje.

Kanal je kasnije potvrdio da su Sharif i Qraiqea ubijeni u izraelskom napadu.

Mreža Al Jazeera u ponedjeljak rano ujutro osudila je "planirano" ubistvo svojih novinara i snimatelja u Pojasu Gaze, nazvavši to "očajničkim pokušajem da se utišaju glasovi uoči okupacije Gaze".

"Nalog za ubistvo Anasa al-Sharifa, jednog od najhrabrijih novinara u Gazi, i njegovih kolega je očajnički pokušaj da se utišaju glasovi uoči okupacije Gaze", navedeno je.

U saopćenju Al Jazeere istaknuto je da su "mnogi zvaničnici izraelske vojske više puta poticali i pozivali na gađanje Anasa al-Sharifa i njegovih kolega" te da "okupacionu vojsku i njenu vladu smatra odgovornima za ciljanje i ubistvo svog tima".

Dodano je i da je "ubistvo naših novinara od strane izraelskih okupacionih snaga još jedan očigledan i namjeran napad na slobodu medija".

Ured za medije u Gazi saopćio je da je broj ubijenih novinara od početka izraelskog genocida u Gazi 7. oktobra 2023. porastao na 237, nakon što su ubijeni Sharif i Qraiqea, zajedno s još trojicom novinara.

Identifikovani su i drugi ubijeni ubijeni medijski radnici, fotoreporteri Ibrahim Dahir i Moumin Alaywa te asistent fotoreportera Mohammed Noufal.