RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Više od 200 medijskih kuća traži zaštitu palestinskih novinara i kraj nekažnjivosti Izraela
Brzinom kojom izraelska vojska ubija novinare u Gazi, uskoro neće ostati niko da vas obavještava, upozorili su Reporteri bez granica.
Više od 200 medijskih kuća traži zaštitu palestinskih novinara i kraj nekažnjivosti Izraela
Mediji uključeni u kampanju također su pozvali na nezavisan pristup stranih medija Pojasu Gaze i hitnu evakuaciju novinara koji žele otići. / AP
1 Septembar 2025

Više od 200 međunarodnih medijskih kuća sinoć je zatražilo zaštitu palestinskih novinara i kraj izraelske nekažnjivosti za zločine počinjene protiv njih.

"Zahtijevamo zaštitu palestinskih novinara i kraj nekažnjivosti za zločine koje je izraelska vojska počinila protiv njih u Pojasu Gaze", saopštilo je 257 medijskih kuća u preko 50 zemalja koje su okupile platforma za kampanju "Avaaz" i Reporteri bez granica (RSF).

Mediji uključeni u kampanju također su pozvali na nezavisan pristup stranih medija Pojasu Gaze i hitnu evakuaciju novinara koji žele otići, prema RSF-u.

"Brzinom kojom izraelska vojska ubija novinare u Gazi, uskoro neće ostati niko da vas obavještava", napisali su.

Grupa je također pozvala na snažnu akciju međunarodne zajednice i pozvala Vijeće sigurnosti UN-a da zaustavi zločine izraelske vojske protiv palestinskih novinara.

Preporučeno

RSF je dalje naveo da je za manje od 23 mjeseca izraelska vojska u Pojasu Gaze ubila 220 novinara.

Izrael je od oktobra 2023. ubio blizu 63.500 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us