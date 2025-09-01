Više od 200 međunarodnih medijskih kuća sinoć je zatražilo zaštitu palestinskih novinara i kraj izraelske nekažnjivosti za zločine počinjene protiv njih.
"Zahtijevamo zaštitu palestinskih novinara i kraj nekažnjivosti za zločine koje je izraelska vojska počinila protiv njih u Pojasu Gaze", saopštilo je 257 medijskih kuća u preko 50 zemalja koje su okupile platforma za kampanju "Avaaz" i Reporteri bez granica (RSF).
Mediji uključeni u kampanju također su pozvali na nezavisan pristup stranih medija Pojasu Gaze i hitnu evakuaciju novinara koji žele otići, prema RSF-u.
"Brzinom kojom izraelska vojska ubija novinare u Gazi, uskoro neće ostati niko da vas obavještava", napisali su.
Grupa je također pozvala na snažnu akciju međunarodne zajednice i pozvala Vijeće sigurnosti UN-a da zaustavi zločine izraelske vojske protiv palestinskih novinara.
RSF je dalje naveo da je za manje od 23 mjeseca izraelska vojska u Pojasu Gaze ubila 220 novinara.
Izrael je od oktobra 2023. ubio blizu 63.500 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.