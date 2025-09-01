Više od 200 međunarodnih medijskih kuća sinoć je zatražilo zaštitu palestinskih novinara i kraj izraelske nekažnjivosti za zločine počinjene protiv njih.

"Zahtijevamo zaštitu palestinskih novinara i kraj nekažnjivosti za zločine koje je izraelska vojska počinila protiv njih u Pojasu Gaze", saopštilo je 257 medijskih kuća u preko 50 zemalja koje su okupile platforma za kampanju "Avaaz" i Reporteri bez granica (RSF).

Mediji uključeni u kampanju također su pozvali na nezavisan pristup stranih medija Pojasu Gaze i hitnu evakuaciju novinara koji žele otići, prema RSF-u.

"Brzinom kojom izraelska vojska ubija novinare u Gazi, uskoro neće ostati niko da vas obavještava", napisali su.

Grupa je također pozvala na snažnu akciju međunarodne zajednice i pozvala Vijeće sigurnosti UN-a da zaustavi zločine izraelske vojske protiv palestinskih novinara.