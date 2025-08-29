Konferencija o Gazi završena je u petak u džamiji Aji Sofiji Istanbulskom deklaracijom u kojoj su učenjaci iz preko 50 zemalja potvrdili podršku pravu Palestinaca da se odupru izraelskoj okupaciji.
Deklaracija, izdata nakon osam dana rasprava oko 200 naučnika i vjerskih vođa iz preko 50 zemalja širom svijeta, odbacila je napore da se delegitimizuje palestinska oružana borba.
"Apsolutno smo protiv zloupotrebe otpora. Odbacujemo sve napore da se odustane od otpora, što je legitimno pravo palestinskog naroda", navodi se.
Delegati su morem otputovali s Ostrva demokratije i slobode do Aja Sofije na džuma-namaz, gdje su Ali Erbas, šef Direkcije za vjerska pitanja Turkiye, predsjednik Međunarodne unije muslimanskih naučnika (IUMS) Ali Muhyiddin al-Qaradaghi i Nasrullah Hacimuftuoglu, predsjednik Fondacije za islamske naučnike u Turkiye, održali uvodne govore i pročitali završnu deklaraciju.
Al-Qaradaghi je pročitao deklaraciju na arapskom, dok ju je Hacimuftuoglu pročitao na turskom.
Kolektivna obaveza
Deklaracija je započela Kur'anskim ajetom koji potlačenima daje pravo na odmazdu, uokvirujući tešku situaciju Gaze kao kolektivnu obavezu.
"Problem Gaze više nije samo lokalno pitanje, već vjerska i ljudska odgovornost", rekli su.
Organizatori su rekli da je konferencija sazvana kao odgovor na kontinuirane masakre u Gazi i međunarodnu neaktivnost.
Qaradaghi ju je opisao kao oživljavanje Hilf al-Fudula, drevnog saveza za pravdu.
"Poduzet je efikasan korak da se zaustave napadi i da se kriminalci privedu pravdi", rekao je.
Istanbulska deklaracija je iznijela mjere za političku, humanitarnu i pravnu mobilizaciju, koje su uključivale:
- Osnivanje odbora za angažovanje šefova država i praćenje implementacije rezultata;
- dodjeljivanje najmanje dva posto godišnje dobiti od finansijskih i ekonomskih institucija u vlasništvu muslimana za pomoć Gazi, putem legalnih i transparentnih mehanizama;
-zahtjev da se sva politička i komercijalna saradnja s Izraelom odmah prekine, rečeno je da ne treba kupovati proizvode kompanija koje podržavaju cionizam i direktno ili indirektno sarađuju s cionističkim kompanijama;
- poziv pograničnim državama da otvore prelaze prema Gazi i pozivanje na globalno učešće u pomorskim konvojima za probijanje blokade.
Pravna odgovornost
Deklaracija je pozvala na krivično gonjenje ratnih zločina i na međunarodnom i na domaćem nivou.
"Počinioci genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti trebaju biti odmah procesuirani", navodi se.
Islamske zemlje, kao i sve države slobodne volje, trebaju odmah procesuirati ratne zločince u svojim sudovima.
Također je pozvala zapadne vlade, posebno SAD, da povuku podršku Izraelu, pozivajući na humani i etički stav protiv ratnih zločina počinjenih u Gazi.
Iako je konferencija zvanično završena u petak, naučnici su insistirali da se radi o pokretanju, a ne o zaključku.
"Danas ne proglašavamo zatvaranje Konferencije o islamskoj i humanitarnoj odgovornosti: Gaza. Naprotiv, proglašavamo početak rada ove konferencije", navodi se u deklaraciji.
Islamska i humanitarna odgovornost
Međunarodna unija muslimanskih učenjaka (IUMS) i Fondacija za islamske učenjake u Turkiye zajednički su organizirali konferenciju pod nazivom Islamska i humanitarna odgovornost: Gaza. Okupila je više od 150 učenjaka i predstavnika iz preko 50 zemalja kako bi razgovarali o tekućem izraelskom ratu u Gazi, kao i o ukupnom odgovoru muslimanskog svijeta.
Događaj je započeo 22. augusta molitvama u džamiji Eyup Sultan u Istanbulu, a nastavio se na Ostrvu demokratije i slobode od subote do četvrtka, nizom radionica o humanitarnoj pomoći, političkoj mobilizaciji i izgradnji saveza.
Posljednjeg dana, delegati su otplovili do Velike džamije Aja Sofija na završnu sesiju, tokom koje je Istanbulska deklaracija proglašena završnim saopštenjem konferencije.