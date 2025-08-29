Konferencija o Gazi završena je u petak u džamiji Aji Sofiji Istanbulskom deklaracijom u kojoj su učenjaci iz preko 50 zemalja potvrdili podršku pravu Palestinaca da se odupru izraelskoj okupaciji.

Deklaracija, izdata nakon osam dana rasprava oko 200 naučnika i vjerskih vođa iz preko 50 zemalja širom svijeta, odbacila je napore da se delegitimizuje palestinska oružana borba.

"Apsolutno smo protiv zloupotrebe otpora. Odbacujemo sve napore da se odustane od otpora, što je legitimno pravo palestinskog naroda", navodi se.

Delegati su morem otputovali s Ostrva demokratije i slobode do Aja Sofije na džuma-namaz, gdje su Ali Erbas, šef Direkcije za vjerska pitanja Turkiye, predsjednik Međunarodne unije muslimanskih naučnika (IUMS) Ali Muhyiddin al-Qaradaghi i Nasrullah Hacimuftuoglu, predsjednik Fondacije za islamske naučnike u Turkiye, održali uvodne govore i pročitali završnu deklaraciju.

Al-Qaradaghi je pročitao deklaraciju na arapskom, dok ju je Hacimuftuoglu pročitao na turskom.

Kolektivna obaveza

Deklaracija je započela Kur'anskim ajetom koji potlačenima daje pravo na odmazdu, uokvirujući tešku situaciju Gaze kao kolektivnu obavezu.

"Problem Gaze više nije samo lokalno pitanje, već vjerska i ljudska odgovornost", rekli su.

Organizatori su rekli da je konferencija sazvana kao odgovor na kontinuirane masakre u Gazi i međunarodnu neaktivnost.

Qaradaghi ju je opisao kao oživljavanje Hilf al-Fudula, drevnog saveza za pravdu.

"Poduzet je efikasan korak da se zaustave napadi i da se kriminalci privedu pravdi", rekao je.

Istanbulska deklaracija je iznijela mjere za političku, humanitarnu i pravnu mobilizaciju, koje su uključivale:

- Osnivanje odbora za angažovanje šefova država i praćenje implementacije rezultata;

- dodjeljivanje najmanje dva posto godišnje dobiti od finansijskih i ekonomskih institucija u vlasništvu muslimana za pomoć Gazi, putem legalnih i transparentnih mehanizama;