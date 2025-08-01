Денеска, по 13-годишна пауза, повторно се обновени редовните патнички летови помеѓу Истанбул и сирискиот град Алепо, објави Министерството за транспорт на Туркије.

„Од денес, „Туркиш ерлајнс“ започна со патнички летови на линијата Истанбул-Алепо и ќе сообраќа три пати неделно, во среда, петок и недела“, изјави министерот за транспорт Абдулкадир Уралоглу.

Уралоглу изјави дека „Туркиш ерлајнс“ ќе ги зголеми своите летови на линијата Истанбул-Алепо на пет дена во неделата од 15 август и на седум дена во неделата од 1 септември.

Нискобуџетниот превозник AJet, исто така, ќе го сообраќа својот прв лет на линијата аеродромот Сабиха Ѓокчен во Истанбул - Алепо утре.