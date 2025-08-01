Денеска, по 13-годишна пауза, повторно се обновени редовните патнички летови помеѓу Истанбул и сирискиот град Алепо, објави Министерството за транспорт на Туркије.
„Од денес, „Туркиш ерлајнс“ започна со патнички летови на линијата Истанбул-Алепо и ќе сообраќа три пати неделно, во среда, петок и недела“, изјави министерот за транспорт Абдулкадир Уралоглу.
Уралоглу изјави дека „Туркиш ерлајнс“ ќе ги зголеми своите летови на линијата Истанбул-Алепо на пет дена во неделата од 15 август и на седум дена во неделата од 1 септември.
Нискобуџетниот превозник AJet, исто така, ќе го сообраќа својот прв лет на линијата аеродромот Сабиха Ѓокчен во Истанбул - Алепо утре.
„Ќе сообраќаме летови на линијата Сабиха Ѓокчен - Алепо секој ден во неделата, почнувајќи од 4 август“, рече Уралоглу.
Со додавањето на летови до Алепо по летовите до Дамаск што започнаа во јануари, „Туркиш ерлајнс“, националниот превозник на Туркије, го зголеми бројот на дестинации во Сирија на две.
„Туркиш ерлајнс“ нуди патувања на линијата Истанбул-Алепо-Истанбул почнувајќи од 299 долари со билети купени од 25 јули 2025 година.
Цените важат за билети купени преку официјалната веб-страница на „Туркиш ерлајнс“ и може да варираат во различни продажни канцеларии и агенции.