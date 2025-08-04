ВОЈНА ВО ГАЗА
Хамас е подготвен да им помогне на заложниците ако Израел отвори хуманитарни коридори
Претходно Меѓународниот комитет на Црвениот крст повика на итен пристап до израелските заложници во Газа, откако израелскиот премиер Нетанјаху побара од организацијата да преземе мерки за да им обезбеди храна и медицинска помош на заложниците
Хамас е подготвен да им помогне на заложниците ако Израел отвори хуманитарни коридори
Заложниците јадат она што го јадат нашите борци и населението и нема да добијат привилегии додека продолжува гладувањето во Газа, рекоа од Хамас / AA
4 август 2025

Вооруженото крило на Хамас, Бригадите Ал-Касам, синоќа објави дека е подготвено позитивно да одговори на секое барање на Црвениот крст за испорака на храна и лекови на израелските заложници што ги држи во Појасот Газа, под услов Израел трајно да отвори хуманитарни коридори.

Портпаролот на бригадата Ал-Касам Абу Обеида прецизираше дека условот на групата за пристап на Црвениот крст до заложниците е отворање хуманитарни коридори „на нормален и траен начин“ за проток на храна и лекови до сите Палестинци во сите делови на Појасот Газа и прекин на сите форми на израелска воздушна активност за време на испораката на пакети до заложниците.

„Бригадите Ал-Касам не ги изгладнуваат затворениците намерно, туку јадат она што го јадат нашите борци и општото население и нема да добијат никакви посебни привилегии додека продолжува гладувањето и опсадата во Газа“, рече тој, според „Тајмс оф Израел“.

Претходно вчера, Меѓународниот комитет на Црвениот крст (МКЦК) повика на итен пристап до израелските заложници во Газа, откако израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху побара од организацијата да преземе мерки за да им обезбеди храна и медицинска помош на заложниците.

Како што објави неговиот кабинет, Нетанјаху, во разговор со шефот на регионалната делегација на Црвениот крст, Џилиен Лерисон, го обвини Хамас за „ширење лаги за глад“, додека, според него, врз израелските заложници се врши вистински глад и брутално физичко и психолошко малтретирање.

