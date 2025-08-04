Вооруженото крило на Хамас, Бригадите Ал-Касам, синоќа објави дека е подготвено позитивно да одговори на секое барање на Црвениот крст за испорака на храна и лекови на израелските заложници што ги држи во Појасот Газа, под услов Израел трајно да отвори хуманитарни коридори.

Портпаролот на бригадата Ал-Касам Абу Обеида прецизираше дека условот на групата за пристап на Црвениот крст до заложниците е отворање хуманитарни коридори „на нормален и траен начин“ за проток на храна и лекови до сите Палестинци во сите делови на Појасот Газа и прекин на сите форми на израелска воздушна активност за време на испораката на пакети до заложниците.

„Бригадите Ал-Касам не ги изгладнуваат затворениците намерно, туку јадат она што го јадат нашите борци и општото население и нема да добијат никакви посебни привилегии додека продолжува гладувањето и опсадата во Газа“, рече тој, според „Тајмс оф Израел“.