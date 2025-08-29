РЕГИОН
3 мин читање
На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“
„Ме радува фактот дека бројот на повредени се намали на тројца. Двајца пациенти се пуштени на домашно лекување, еден пациент се врати од Истанбул, и еден од Одделот за пластична хирургија.“
На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“
На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“ / Reuters
29 август 2025

Уште двајца од повредените млади луѓе во пожарот во кочанската дискотеката „Пулс“, се пуштени на домашно лекување, а на болничко лекување остануваат тројца. Двајца во Македонија и еден во Истанбул.

Нивната состојба е критична, но не е живото загрозувачка. Дополнително, шест пациенти одат на лекување во Пирогов во Софија и во Скопје. Деновиве неколкумина се пуштени од Клиниката за пластична хирургија. Двајца од пациентите имат отворени рани, но тие се лекуваат во кочанската Болница, информираше директорот на Фондот за здравство, Сашо Клековски, кој денеска беше во посета на Општата болница во Кочани.

Тој истакна дека врвен хирург за пластика од Белгија, правел проценка на сите на кои им е потребна реконструктивна интервенција. Засега е утврдено дека на 18 од повредените им е потребна пластична хирургија, но, како што вели, уште е рано за такви интервенции.

„Ме радува фактот дека бројот на повредени се намали на тројца. Двајца пациенти се пуштени на домашно лекување, еден пациент се врати од Истанбул, и еден од Одделот за пластична хирургија. Во болнички услови се лекуваат еден пациент во Истанбул и два повредени пациенти во државата. Тие се во тешка состојба, но не критична“, изјави Клековски.

Директорката на Општата болница во Кочани, Катерина Паниќ-Мирчовска изјави дека од останатите повредени двајца пациенти одат на постојани третмани во кочанската општа болница. Фондот за здравствено осигурување финансиски поддржува контроли и за шест пациенти, кои се вршат во болницата во Пигоров.

„Веќе сме на прагот на шестте месеци од трагичниот настан, и ги следиме сите препораки на специјалистите. Силиконските маски за лице и врат за повредените, се изработени со 3Д принтање во Германија, се очекува во наредниот период да пристигнат кај повредените“, рече Паниќ-Мирчовска.

Препорачано

Директорот на ФЗО, Клековски додаде дека е зголемен и буџетот за Општата болница во Кочани, одобрени се нови 20 вработувања, а во наредниот период се очекува да започне и процесот на опремување на Одделот за физикална терапија. Дополнително ќе се обезбедат и средства за Централно снабдување со кислород на хируршките сали.

„Одобривме и набавка на дигитален рентген, а го видовме и напредокот на реконструкцијата на Физикалната терапија. Градежните работи се завршени, во моментот се чисти просторот и многу наскоро ќе започне опремувањето“, посочи Клековски.

Во наредниот период, како што кажа, се предвидени и низа други активности кои ќе се реализираат во Општата болница Кочани, со што ќе се подобрат условите за пациентите.

„Голем дел од градежните активности се завршени, а во изминатиот период имаше повеќе активности. Се направи комплет промена на вертикална канализациска и водоводна мрежа“, појасни Паниќ-Мирчовска.

Инаку, на 20 август успешно заврши и процесот на рехабилитација на повредните од пожарот во дискотеката „Пулс“ кои беа во одморалиштето на МВР на планината Пониква.

Во пожарот во дискотеката Пулс на 16 март годинава животот го изгубија 62 лица, а околу 200 беа повредени.

ИЗВОР:TRT Balkan / агенции
Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us