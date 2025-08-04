ТУРКИЈЕ
Зборувајќи на настан во Кападокија, кинескиот амбасадор во Анкара, Џијанг Сјуебин рече дека Туркије, со својата длабоко вкоренета историја, богата култура и туристички атракции, во последниве години стана светски позната туристичка дестинација
Повеќе од 409.000 кинески туристи ја посетиле Туркије во 2024 година / AA
4 август 2025

Туркије стана најбрзорастечкиот туристички пазар за кинеските туристи со повеќе од 400.000 посетители минатата година, според кинескиот амбасадор во земјата.

Зборувајќи на настанот во понеделник во туристичкиот центар Кападокија, организиран од кинеската амбасада во Анкара, Џијанг Сјуебин рече дека Туркије, со својата длабоко вкоренета историја, богата култура и туристички атракции, во последниве години стана светски позната туристичка дестинација.

„Туркије привлекува кинески туристи. Има значително зголемување на бројот на кинески туристи кои ја посетуваат Туркије, особено во постпандемискиот период“, рече тој, додавајќи дека повеќе од 409.000 кинески туристи дошле во Туркије во 2024 година.

Во споредба со претходната година, Туркије стана најбрзорастечкиот пазар меѓу меѓународните посетители, со зголемување од 65,1%, додаде тој.

Нагласувајќи дека во неговите шест месеци на работа бил сведок на прекрасните антички цивилизации на Анадолија, Џијанг рече дека врските меѓу двете земји ќе се зајакнат со текот на времето, што ќе има позитивно влијание врз туризмот.

Џијанг рече дека Кападокија, популарна туристичка дестинација со неспоредливи самовилски оџаци и прекрасни природни пејзажи, заедно со многу други туристички дестинации во Туркије, е меѓу дестинациите што мора да ги посетат кинеските туристи.

Тој рече: „Богати и извонредни резултати се постигнати во културната и туристичката соработка меѓу Кина и Турција.

„Минатата година беше потпишан меморандум за разбирање меѓу двете земји за туристичка соработка, а постигната е и ефикасна соработка во области како што се олеснување на туристичката инфраструктура, зголемување на летовите, воспоставување онлајн промотивни платформи и организирање културни претстави, рече Џијанг.“

Според него, властите за цивилно воздухопловство на двете земји значително ги зголемиле правата на патниците за летови.

„Во иднина, двете страни ќе ја продлабочат соработката во области како што се историјата, културата, уметноста и археологијата, дополнително зајакнувајќи го меѓусебното разбирање и охрабрувајќи повеќе кинески туристи да ја посетат Турција, нагласил амбасадорот.

Тој рече дека Кападокија, светското чудо, привлекува туристи од целиот свет со своите уникатни и фасцинантни историски места, релјефни форми и богати туристички активности.

„Кинескиот народ ја смета Кападокија за важен културен симбол на романтична Туркије и дестинација што мора да се посети. Понатаму, Кападокија е важна станица за патниците што патуваат по древниот Пат на свилата“, додаде тој.

Обем на билатерална трговија од 48,3 милијарди долари

Џијанг нагласи дека Патот на свилата тесно ги поврзувал Кина и Туркије низ историјата, отворајќи го патот за историска пријателска соработка и дека Туркије е природен партнер во кинеската иницијатива „Еден појас, еден пат“.

Иницијативата „Еден појас, еден пат“, објавена од Пекинг во 2013 година, има за цел да ги поврзе Азија, Африка и Европа преку патни и поморски патишта.

Џијанг истакна дека обемот на трговијата меѓу двете земји е зголемен и дека Туркије стана еден од главните трговски партнери на Кина.

„Во последниве години, под заеднички интерес и водство на кинескиот претседател Кси Џинпинг и турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, односите меѓу Кина и Туркије одржуваат позитивен тренд на развој.

„Усогласувањето на иницијативата „Еден појас, еден пат“ со Планот за Среден коридор е забрзано, а билатералните контакти на сите нивоа се зголемија.“

Тој рече дека е постигнат позитивен напредок во конкретната соработка во секоја област, при што обемот на билатералната трговија минатата година достигна 48,3 милијарди долари, што ја прави Кина втор најголем трговски партнер на Туркије.

