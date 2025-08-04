Туркије стана најбрзорастечкиот туристички пазар за кинеските туристи со повеќе од 400.000 посетители минатата година, според кинескиот амбасадор во земјата.

Зборувајќи на настанот во понеделник во туристичкиот центар Кападокија, организиран од кинеската амбасада во Анкара, Џијанг Сјуебин рече дека Туркије, со својата длабоко вкоренета историја, богата култура и туристички атракции, во последниве години стана светски позната туристичка дестинација.

„Туркије привлекува кинески туристи. Има значително зголемување на бројот на кинески туристи кои ја посетуваат Туркије, особено во постпандемискиот период“, рече тој, додавајќи дека повеќе од 409.000 кинески туристи дошле во Туркије во 2024 година.

Во споредба со претходната година, Туркије стана најбрзорастечкиот пазар меѓу меѓународните посетители, со зголемување од 65,1%, додаде тој.

Нагласувајќи дека во неговите шест месеци на работа бил сведок на прекрасните антички цивилизации на Анадолија, Џијанг рече дека врските меѓу двете земји ќе се зајакнат со текот на времето, што ќе има позитивно влијание врз туризмот.

Џијанг рече дека Кападокија, популарна туристичка дестинација со неспоредливи самовилски оџаци и прекрасни природни пејзажи, заедно со многу други туристички дестинации во Туркије, е меѓу дестинациите што мора да ги посетат кинеските туристи.

Тој рече: „Богати и извонредни резултати се постигнати во културната и туристичката соработка меѓу Кина и Турција.

„Минатата година беше потпишан меморандум за разбирање меѓу двете земји за туристичка соработка, а постигната е и ефикасна соработка во области како што се олеснување на туристичката инфраструктура, зголемување на летовите, воспоставување онлајн промотивни платформи и организирање културни претстави, рече Џијанг.“

Според него, властите за цивилно воздухопловство на двете земји значително ги зголемиле правата на патниците за летови.

„Во иднина, двете страни ќе ја продлабочат соработката во области како што се историјата, културата, уметноста и археологијата, дополнително зајакнувајќи го меѓусебното разбирање и охрабрувајќи повеќе кинески туристи да ја посетат Турција, нагласил амбасадорот.