Жалбеното рочиште за крајно десничарската француска политичарка Марин Ле Пен, која беше прогласена за виновна за корупција и ѝ беше забрането да извршува функција пет години, треба да започне на 8 септември.

Апелациониот суд во Париз го потврди датумот на рочиштето, на кое ќе се дискутира за осудата и политичката дисквалификација на Ле Пен.

Ле Пен, водечка фигура во партијата Национален собир (RN) и фаворит за претседателската функција, претходно поднесе барање до Европскиот суд за човекови права за привремени мерки за укинување на забраната, но нејзиното барање беше одбиено на 9 јули.

Барањето до ЕСЧП дојде откако судот ја осуди Ле Пен претходно оваа година на четири години затвор, вклучувајќи две години условна казна, и пет години неподобност за да учествува на избори.