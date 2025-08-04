Жалбеното рочиште за крајно десничарската француска политичарка Марин Ле Пен, која беше прогласена за виновна за корупција и ѝ беше забрането да извршува функција пет години, треба да започне на 8 септември.
Апелациониот суд во Париз го потврди датумот на рочиштето, на кое ќе се дискутира за осудата и политичката дисквалификација на Ле Пен.
Ле Пен, водечка фигура во партијата Национален собир (RN) и фаворит за претседателската функција, претходно поднесе барање до Европскиот суд за човекови права за привремени мерки за укинување на забраната, но нејзиното барање беше одбиено на 9 јули.
Барањето до ЕСЧП дојде откако судот ја осуди Ле Пен претходно оваа година на четири години затвор, вклучувајќи две години условна казна, и пет години неподобност за да учествува на избори.
Пресудата беше поврзана со долготрајниот случај за користење на средства од Европскиот парламент за исплата на партиски службеници.
Поради привременото извршување на казната, на Ле Пен ѝ е забрането да се кандидира на идните избори, вклучително и на предвремените парламентарни избори доколку претседателот го распушти Националното собрание.
Таа, исто така, автоматски е отстранета од нејзината улога како одделенски советник во Па де Кале.