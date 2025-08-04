ПОЛИТИКА
1 мин читање
Марин Ле Пен ќе се жали за пресудата за корупција и забрана за избори
Поради привременото извршување на казната, на Ле Пен ѝ е забрането да се кандидира на идните избори, вклучително и на предвремените парламентарни избори доколку претседателот го распушти Националното собрание
Марин Ле Пен ќе се жали за пресудата за корупција и забрана за избори
Марин Ле Пен ќе се жали за пресудата за корупција и забрана за избори / AFP
4 август 2025

Жалбеното рочиште за крајно десничарската француска политичарка Марин Ле Пен, која беше прогласена за виновна за корупција и ѝ беше забрането да извршува функција пет години, треба да започне на 8 септември.

Апелациониот суд во Париз го потврди датумот на рочиштето, на кое ќе се дискутира за осудата и политичката дисквалификација на Ле Пен.

Ле Пен, водечка фигура во партијата Национален собир (RN) и фаворит за претседателската функција, претходно поднесе барање до Европскиот суд за човекови права за привремени мерки за укинување на забраната, но нејзиното барање беше одбиено на 9 јули.

Барањето до ЕСЧП дојде откако судот ја осуди Ле Пен претходно оваа година на четири години затвор, вклучувајќи две години условна казна, и пет години неподобност за да учествува на избори.

recommended

Пресудата беше поврзана со долготрајниот случај за користење на средства од Европскиот парламент за исплата на партиски службеници.

Поради привременото извршување на казната, на Ле Пен ѝ е забрането да се кандидира на идните избори, вклучително и на предвремените парламентарни избори доколку претседателот го распушти Националното собрание.

Таа, исто така, автоматски е отстранета од нејзината улога како одделенски советник во Па де Кале.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us