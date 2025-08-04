Околу 3.200 висококвалификувани вработени во „Боинг“ одлучија да стапат во штрајк, објави Синдикатот на Меѓународното здружение на машински работници и воздухопловни работници (ИАМ).
Претходно беше соопштено дека членовите на ИАМ кои работат во „Боинг“ во неделата гласале за отфрлање на изменетиот четиригодишен договор за работа со „Боинг“.
Работниците заслужуваат договор што ги одразува нивните вештини, посветеност и клучната улога што ја играат во одбраната на нашата нација, се додава во него.
„Ние стоиме рамо до рамо со овие работнички семејства додека тие се борат за праведност и почит на работното место“, рече бизнис претставникот на синдикатот, Том Белинг.
Минатата недела, Боинг им понуди нов договор на работниците со некои мали измени во надоместоците, модифицирајќи го претходниот.
Понудата на „Боинг“ вклучуваше зголемување на просечната годишна плата на 102.600 долари од 75.000 долари.