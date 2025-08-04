БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
1 мин читање
3.200 вработени во Боинг штрајкуваат со порака „Доста е“
Минатата недела, Боинг им понуди нов договор на работниците со некои мали измени во надоместоците, модифицирајќи го претходниот
3.200 вработени во Боинг штрајкуваат со порака „Доста е“
3.200 вработени во Боинг штрајкуваат со порака „Доста е“ / Reuters
4 август 2025

Околу 3.200 висококвалификувани вработени во „Боинг“ одлучија да стапат во штрајк, објави Синдикатот на Меѓународното здружение на машински работници и воздухопловни работници (ИАМ).

Претходно беше соопштено дека членовите на ИАМ кои работат во „Боинг“ во неделата гласале за отфрлање на изменетиот четиригодишен договор за работа со „Боинг“.

Работниците заслужуваат договор што ги одразува нивните вештини, посветеност и клучната улога што ја играат во одбраната на нашата нација, се додава во него.

recommended

„Ние стоиме рамо до рамо со овие работнички семејства додека тие се борат за праведност и почит на работното место“, рече бизнис претставникот на синдикатот, Том Белинг.

Минатата недела, Боинг им понуди нов договор на работниците со некои мали измени во надоместоците, модифицирајќи го претходниот.

Понудата на „Боинг“ вклучуваше зголемување на просечната годишна плата на 102.600 долари од 75.000 долари.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us