Околу 3.200 висококвалификувани вработени во „Боинг“ одлучија да стапат во штрајк, објави Синдикатот на Меѓународното здружение на машински работници и воздухопловни работници (ИАМ).

Претходно беше соопштено дека членовите на ИАМ кои работат во „Боинг“ во неделата гласале за отфрлање на изменетиот четиригодишен договор за работа со „Боинг“.

Работниците заслужуваат договор што ги одразува нивните вештини, посветеност и клучната улога што ја играат во одбраната на нашата нација, се додава во него.