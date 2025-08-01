На Меѓународен ден на пријателството, кој се слави низ целиот свет на 30 јули, луѓето објавуваат срдечни пораки, ги означуваат пријателите и споделуваат носталгични фотографии од минатото.

Тоа е ден официјално признат од Генералното собрание на Обединетите нации во 2011 година, чии корени влечат од 1958 година, кога Светската крстоносна војна за пријателство предложи ден посветен на прославување на вредноста на пријателството.

Овој ден ги охрабрува луѓето ширум светот да ги ценат своите пријатели, да изразуваат благодарност и да ги зајакнуваат врските што нè поврзуваат. Но, во денешниот свет на хиперповрзаност и надвор од дигиталните гестови, лежи подлабоко прашање: Дали сме навистина поповрзани или поосамени од кога било?

И покрај заслепувачкиот спектар на платформи на социјалните медиуми, апликации за пораки и видео повици што го револуционизираа начинот на кој комуницираме, експертите предупредуваат дека можеби ја мешаме врската со заедништво.

„Луѓето се социјални суштества. Тие имаат потреба од интеракција лице в лице, да се гледаат во очи, да се допираат, да бидат физички присутни“, вели Фазилет Сеитоглу, клинички психолог, за ТРТ Ворлд.

Сеитоглу поминала повеќе од една деценија истражувајќи го психолошкото влијание на дигиталното ангажирање и напишала книги за емоционалната благосостојба. Таа коментира за различните начини на социјализација и нивното влијание врз луѓето.

„Луѓето изгледаат социјализирани; тие комуницираат на Фејсбук, Твитер, Инстаграм. Но ова не се видовите интеракции што ја исполнуваат душата“, вели таа. „Кога ве боли срцето или ви треба некој да седи покрај вас во тишина, ниедна апликација не може да ви го испорача тој вид другарство.“

Парадокс на добата на поврзаност

Со речиси 5 милијарди луѓе онлајн и над 2,5 милијарди кои користат социјални медиуми секојдневно, човештвото е повеќе дигитално поврзано од кога било досега. Но студиите постојано покажуваат зголемување на пријавената осаменост, особено кај младите возрасни.

Во студија од 2022 година, предводена од психологот Ерик Џ. Муди, универзитетските студенти кои често учествувале во разговори лице в лице пријавиле пониски нивоа на социјална и емоционална осаменост. Спротивно на тоа, корисниците на интернет со висока фреквенција доживеале помалку социјална осаменост, но поголема емоционална осаменост - празнина што никакво скролување не можело да ја поправи.

Сеитоглу укажува на овој парадокс.

„Дигиталниот свет се движи брзо. Луѓето се стремат кон задоволство, валидација и моментално задоволување. Тоа е простор управуван од егото, а не од емпатијата. Затоа гледаме ерозија на вистинските, реципрочни пријателства“, вели таа.

Проблемот, додава Сеитоглу, е подлабок од времето поминато пред екран.

„Губиме нешто свето, вредностите на источните општества кои нагласуваа заедница, семејство и долгорочни врски. Денес, повеќе се работи за себе. Моментално задоволство. Живеење сам. А човечката душа гладува“, вели таа.