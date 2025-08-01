ПОЛИТИКА
2 мин читање
Трамп воведе царини за 69 држави, за Србија 35%, за БиХ 30%, за Северна Македонија 15%
Новите царини, кои ќе стапат на сила на 7 август, се движат од 10 до 41 процент, со највисока царина за Сирија, а Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја ќе бидат предмет на царини од 15 проценти
Трамп воведе царини за 69 држави, за Србија 35%, за БиХ 30%, за Северна Македонија 15%
Од европските земји најсилно е погодена Швајцарија, со стапка од 39 отсто / AP
1 август 2025

Американскиот претседател Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која се воведуваат повисоки царини за десетици земји низ целиот свет за „реструктуирање на глобалната трговија во корист на американските работници“, објави Белата куќа.

Новите царини се движат од 10 до 41 процент, со највисока царина за Сирија. Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја ќе бидат предмет на царини од 15 проценти. Србија ќе се соочи со царини од 35 проценти, а Босна и Херцеговина од 30 проценти. Ирак 35%, Лаос 40%, Мјанмар 40%, Швајцарија 39% и Сирија 41% беа означени со повисоки стапки.

Белата куќа наведе дека царините ќе стапат на сила на 7 август, а не на 1 август како што беше најавено. Царините за канадска стока се зголемуваат од 25 на 35 проценти, но ќе стапат на сила од петок.

„Како одговор на континуираната неактивност и одмазда на Канада, претседателот Трамп сметаше дека е потребно да ги зголеми царините за Канада од 25 проценти на 35 проценти за ефикасно решавање на постојната вонредна состојба“, соопшти Белата куќа, додавајќи дека Канада не соработувала во борбата против фентанилот и другите нелегални дроги. 

Препорачано

Македонија има стапка од 15 отсто, исто како за Европската Унија, којашто склучи трговски договор само пред три дена, на 27 јули. Првично објавената царинска стапка за македонските стоки од месец април, изнесуваше 33 отсто, што значи дека новата стапка е повеќе од двојно пониска.

Од европските земји најсилно е погодена Швајцарија, со стапка од 39 отсто. Црна Гора и Албанија, како и сите останати земји коишто не се наоѓаат на списокот на земји наречен од Белата куќа, Анекс 1, ќе имаат пониска стапка, од 10 отсто.

Производите од Тајван имаат царина од 20 отсто, Израел од 15 отсто, Јужна Африка од 30 отсто, Венецуела од 15 отсто, економиите од југоисточна Азија Камбоџа, Малезија и Тајланд добија 19 отсто, додека Лаос и Мјанмар високи 40 отсто


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us