Американскиот претседател Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која се воведуваат повисоки царини за десетици земји низ целиот свет за „реструктуирање на глобалната трговија во корист на американските работници“, објави Белата куќа.

Новите царини се движат од 10 до 41 процент, со највисока царина за Сирија. Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја ќе бидат предмет на царини од 15 проценти. Србија ќе се соочи со царини од 35 проценти, а Босна и Херцеговина од 30 проценти. Ирак 35%, Лаос 40%, Мјанмар 40%, Швајцарија 39% и Сирија 41% беа означени со повисоки стапки.

Белата куќа наведе дека царините ќе стапат на сила на 7 август, а не на 1 август како што беше најавено. Царините за канадска стока се зголемуваат од 25 на 35 проценти, но ќе стапат на сила од петок.

„Како одговор на континуираната неактивност и одмазда на Канада, претседателот Трамп сметаше дека е потребно да ги зголеми царините за Канада од 25 проценти на 35 проценти за ефикасно решавање на постојната вонредна состојба“, соопшти Белата куќа, додавајќи дека Канада не соработувала во борбата против фентанилот и другите нелегални дроги.