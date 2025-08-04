ПОЛИТИКА
Иран ја потврди посетата на висок функционер на МААЕ во наредните 10 дена
Иранското МНР соопшти дека за време на посетата ќе биде разгледана рамката на неговата соработка со Меѓународната агенција за атомска енергија, по неодамнешните израелски и американски напади врз земјата
Претставниците на МААЕ нема да вршат инспекција на нуклеарните локалитети, бомбардирани од Израел и САД во неодамнешната војна / Reuters
4 август 2025

Висок функционер од нуклеарното надзорно тело на ОН ќе го посети Иран во рок од 10 дена, потврди иранското Министерство за надворешни работи во понеделник.

„Датумот за посетата на високиот функционер на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) на Техеран е одреден, а патувањето ќе се одржи во следните 10 дена“, изјави портпаролот на министерството Есмаил Бакаеи во коментарите што ги пренесе државната новинска агенција ИРНА.

Иран минатиот месец соопшти дека се согласил на посета на технички тим од Меѓународната агенција за атомска енергија на главниот град Техеран, без инспекција на нуклеарни локалитети.

Иран изјави дека за време на посетата ќе биде разгледана рамката на неговата соработка со нуклеарната агенција на ОН, по неодамнешните израелски и американски напади врз земјата.

„Иран постојано нагласува дека агенцијата и нејзините претставници мора да дејствуваат исклучиво врз основа на нивните технички и професионални одговорности во рамките на ова меѓународно тело и мора да избегнуваат да бидат под влијание на политички притисок“, рече Бакаеи.

Во врска со нуклеарните разговори со САД, Бакаеи рече дека министерот за надворешни работи, Абас Арагчи, нагласил дека „секоја идна интеракција или преговори - доколку се исполнети условите за тоа - сигурно ќе биде различна од ситуацијата пред 12 јуни“.

„Околностите драстично се променија и во сите потенцијални преговори или дискусии, без сомнение, прашањето за одговорност на САД и барање надомест за извршување на воен напад врз мирните нуклеарни објекти на Иран ќе биде една од главните точки на дневен ред“, додаде тој.

Преговорите меѓу Иран и САД се водеа преку омански посредници сè до ненадејниот напад на Израел врз Иран на 13 јуни, што предизвика 12-дневна војна, насочена кон воени, нуклеарни и цивилни локации, како и високи воени команданти и нуклеарни научници.

Техеран започна одмазднички напади со ракети и беспилотни летала, додека САД бомбардираа три ирански нуклеарни постројки.

Конфликтот беше запрен со прекин на огнот спонзориран од САД, кој стапи на сила на 24 јуни.

