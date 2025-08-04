Висок функционер од нуклеарното надзорно тело на ОН ќе го посети Иран во рок од 10 дена, потврди иранското Министерство за надворешни работи во понеделник.

„Датумот за посетата на високиот функционер на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) на Техеран е одреден, а патувањето ќе се одржи во следните 10 дена“, изјави портпаролот на министерството Есмаил Бакаеи во коментарите што ги пренесе државната новинска агенција ИРНА.

Иран минатиот месец соопшти дека се согласил на посета на технички тим од Меѓународната агенција за атомска енергија на главниот град Техеран, без инспекција на нуклеарни локалитети.

Иран изјави дека за време на посетата ќе биде разгледана рамката на неговата соработка со нуклеарната агенција на ОН, по неодамнешните израелски и американски напади врз земјата.

„Иран постојано нагласува дека агенцијата и нејзините претставници мора да дејствуваат исклучиво врз основа на нивните технички и професионални одговорности во рамките на ова меѓународно тело и мора да избегнуваат да бидат под влијание на политички притисок“, рече Бакаеи.