Камбоџа ќе го номинира Трамп за Нобелова награда за мир
Завршувањето на конфликтот меѓу Камбоџа и Тајланд според властите на Камбоца било благодарение на претсдателот на САД и со тоа се спасиле илјадници животи.
1 август 2025

Камбоџа ќе го номинира американскиот претседател Доналд Трамп за Нобелова награда за мир во знак на признание за неговата улога во неодамнешното примирје со Тајланд, објави денеска заменик-премиерот на оваа земја.

„Како камбоџански граѓани, длабоко му се восхитуваме и искрено му благодариме на американскиот претседател, „претседателот на мирот“. Мораме формално да предложиме претседателот Доналд Трамп да биде награден со Нобелова награда за мир“, изјави Сун Шантол.

Тој рече дека завршувањето на конфликтот меѓу Камбоџа и Тајланд спасило илјадници животи.

Врските меѓу Тајланд и Камбоџа се влошија во последните недели, а тензиите ескалираа во петдневни прекугранични воздушни напади и ракетни напади во кои загинаа и беа повредени десетици луѓе пред да заврши со прекин на огнот на 28 јули.

Минатиот понеделник, Малезија беше домаќин на мировни разговори во Куала Лумпур, за време на кои тие се согласија да го запрат прекуграничниот оган.

Претходно, Трамп разговараше со премиерите на Тајланд и Камбоџа, повикувајќи ги да ги прекинат борбите и предупредувајќи дека конфликтот може да ги загрози нивните трговски договори со Соединетите Американски Држави.

Трамп повторно разговараше за да им честита за договорот за прекин на огнот.

Во петокот, двете страни испратија странски дипломати на нивната заедничка, но спорна граница за да ги проверат оштетените области, а високи претставници од двете страни ќе се сретнат во Малезија на разговори за границата.

Во јуни, Пакистан, исто така, објави дека Исламабад ќе го препорача Трамп за Нобелова награда за мир за неговата улога во посредувањето за прекин на огнот со Пакистан по прекуграничниот ракетен оган во мај.

Подоцна во јули, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека ќе го номинира за Нобелова награда за мир.

