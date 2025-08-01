Камбоџа ќе го номинира американскиот претседател Доналд Трамп за Нобелова награда за мир во знак на признание за неговата улога во неодамнешното примирје со Тајланд, објави денеска заменик-премиерот на оваа земја.

„Како камбоџански граѓани, длабоко му се восхитуваме и искрено му благодариме на американскиот претседател, „претседателот на мирот“. Мораме формално да предложиме претседателот Доналд Трамп да биде награден со Нобелова награда за мир“, изјави Сун Шантол.

Тој рече дека завршувањето на конфликтот меѓу Камбоџа и Тајланд спасило илјадници животи.

Врските меѓу Тајланд и Камбоџа се влошија во последните недели, а тензиите ескалираа во петдневни прекугранични воздушни напади и ракетни напади во кои загинаа и беа повредени десетици луѓе пред да заврши со прекин на огнот на 28 јули.

Минатиот понеделник, Малезија беше домаќин на мировни разговори во Куала Лумпур, за време на кои тие се согласија да го запрат прекуграничниот оган.