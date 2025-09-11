РЕГИОН
1 мин читање
Словенија му забрани на Милорад Додик влез во земјата
Според словенечките медиуми, одлуката за забрана на Додик да влезе на територијата на Словенија е донесена по предлог на локалната разузнавачка агенција СОВА
Словенија му забрани на Милорад Додик влез во земјата
Потпретседателот на словенечката влада, Матеј Арчон, објасни дека одлуката е донесена едногласно, но рече дека причините за одлуката се тајна / Reuters
11 септември 2025

Словенечката влада денеска воведе санкции против поранешниот претседател на Република Српска, Милорад Додик, и му забрани влез во Словенија.

Потпретседателот на словенечката влада, Матеј Арчон, објасни дека одлуката е донесена едногласно, но рече дека причините за одлуката се тајна.

„Објаснувањето е обемно, а одредени информации се толку важни и доверливи што во моментов не се откриваат“, рече Арчон.

Според него, санкциите се однесуваат само на Милорад Додик, но не и на членовите на неговото семејство.

Според словенечките медиуми, одлуката за забрана на Додик да влезе на територијата на Словенија е донесена по предлог на локалната разузнавачка агенција СОВА.

Препорачано

Словенечката влада разговараше за воведување санкции против Додик пред две недели, но потоа не беше постигнат консензус и одлуката беше одложена.

Словенија така им се придружи на Австрија и Германија, кои исто така му забранија на Додик да влезе на нивна територија пред неколку месеци.

Покрај него, забраната за влез им беше воведена и на политичарите од Република Српска, Ненад Стевандиќ и Радован Вишковиќ.

„На прорускиот и сецесионистички ориентиран претседател и на уште двајца политичари од Република Српска треба да им се спречи влезот во Германија и Австрија“, изјави тогаш австриската министерка за надворешни работи Беате Мајнл-Рајзингер.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us