Словенечката влада денеска воведе санкции против поранешниот претседател на Република Српска, Милорад Додик, и му забрани влез во Словенија.
Потпретседателот на словенечката влада, Матеј Арчон, објасни дека одлуката е донесена едногласно, но рече дека причините за одлуката се тајна.
„Објаснувањето е обемно, а одредени информации се толку важни и доверливи што во моментов не се откриваат“, рече Арчон.
Според него, санкциите се однесуваат само на Милорад Додик, но не и на членовите на неговото семејство.
Според словенечките медиуми, одлуката за забрана на Додик да влезе на територијата на Словенија е донесена по предлог на локалната разузнавачка агенција СОВА.
Словенечката влада разговараше за воведување санкции против Додик пред две недели, но потоа не беше постигнат консензус и одлуката беше одложена.
Словенија така им се придружи на Австрија и Германија, кои исто така му забранија на Додик да влезе на нивна територија пред неколку месеци.
Покрај него, забраната за влез им беше воведена и на политичарите од Република Српска, Ненад Стевандиќ и Радован Вишковиќ.
„На прорускиот и сецесионистички ориентиран претседател и на уште двајца политичари од Република Српска треба да им се спречи влезот во Германија и Австрија“, изјави тогаш австриската министерка за надворешни работи Беате Мајнл-Рајзингер.