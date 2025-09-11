Словенечката влада денеска воведе санкции против поранешниот претседател на Република Српска, Милорад Додик, и му забрани влез во Словенија.

Потпретседателот на словенечката влада, Матеј Арчон, објасни дека одлуката е донесена едногласно, но рече дека причините за одлуката се тајна.

„Објаснувањето е обемно, а одредени информации се толку важни и доверливи што во моментов не се откриваат“, рече Арчон.

Според него, санкциите се однесуваат само на Милорад Додик, но не и на членовите на неговото семејство.

Според словенечките медиуми, одлуката за забрана на Додик да влезе на територијата на Словенија е донесена по предлог на локалната разузнавачка агенција СОВА.