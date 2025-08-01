Претседателот Доналд Трамп во денеска изјави дека наредил распоредување на две американски нуклеарни подморници во „соодветните региони“ во услови на ескалација на вербалната војна со поранешниот руски претседател Дмитриј Медведев.

„Врз основа на многу провокативните изјави на поранешниот претседател на Русија, Дмитриј Медведев, кој сега е заменик-претседател на Советот за безбедност на Руската Федерација, наредив две нуклеарни подморници да бидат позиционирани во соодветните региони, за секој случај ако овие глупави и провокативни изјави се нешто повеќе од тоа. Зборовите се многу важни и честопати можат да доведат до несакани последици, се надевам дека ова нема да биде еден од тие случаи “, објави тој на социјалните медиуми.

Медведев го нападна Трамп во понеделникот, предупредувајќи дека ескалацијата на притисокот на Трамп врз Кремљ поради војната во Украина ризикува да предизвика поширок конфликт, не само меѓу Русија и Украина, туку и меѓу Русија и САД.