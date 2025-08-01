СВЕТ
Трамп распоредува нуклеарни подморници во „соодветни региони“ поради вербалната војна со Русија
Наредив да бидат позиционирани за секој случај ако овие глупави и провокативни изјави се нешто повеќе од тоа, рече претседателот на САД. Медведев го нападна предупредувајќи дека ескалацијата на притисо врз Кремљ е ризик за поширок конфликт
Trump says that he has ordered two nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions. (Photo: Reuters Archive) / Reuters
1 август 2025

Претседателот Доналд Трамп во денеска изјави дека наредил распоредување на две американски нуклеарни подморници во „соодветните региони“ во услови на ескалација на вербалната војна со поранешниот руски претседател Дмитриј Медведев.

„Врз основа на многу провокативните изјави на поранешниот претседател на Русија, Дмитриј Медведев, кој сега е заменик-претседател на Советот за безбедност на Руската Федерација, наредив две нуклеарни подморници да бидат позиционирани во соодветните региони, за секој случај ако овие глупави и провокативни изјави се нешто повеќе од тоа. Зборовите се многу важни и честопати можат да доведат до несакани последици, се надевам дека ова нема да биде еден од тие случаи “, објави тој на социјалните медиуми.

Медведев го нападна Трамп во понеделникот, предупредувајќи дека ескалацијата на притисокот на Трамп врз Кремљ поради војната во Украина ризикува да предизвика поширок конфликт, не само меѓу Русија и Украина, туку и меѓу Русија и САД.

„50 дена или 10… Тој треба да запомни 2 работи: 1. Русија не е Израел, па дури ни Иран. 2. Секој нов ултиматум е закана и чекор кон војна. Не меѓу Русија и Украина, туку со неговата сопствена земја. Не одете по патот на Поспаниот Џо!“, објави Медведев на X.

Поранешниот руски претседател ги засили своите предупредувања во посебна објава на Телеграм, кревајќи го спектаклот на системот „Мртва рака“ на Советскиот Сојуз од Студената војна, кој автоматизираше нуклеарни напади ако советското раководство беше онеспособено.

