Инаугурацијата на мегабраната на кинеска река стана најновата точка на жариште во турбулентната политика на Јужна Азија. Означувајќи клучен момент во регионалната хидрополитика, овој проект од 167 милијарди долари ќе ја зголеми контролата на Кина врз прекуграничните водни текови, вознемирувајќи ги соседите низводно како Индија.

Сместена на источниот раб на тибетската висорамнина, реката Јарлунг Цангпо треба да стане најголемиот хидроенергетски објект во светот, тројно зголемувајќи го капацитетот на познатата брана Три клисури во Кина.

Но за земјите од долниот крајбрежен дел како Индија и Бангладеш, Јарлунг Цангпо е витален животен појас за нивното земјоделство. По излегувањето од Тибет, таа станува река Брамапутра, која тече низ североисточните држави на Индија, Аруначал Прадеш и Асам, пред да влезе во Бангладеш.

Поради загриженоста што во голема мера ја искажа Индија, Кина го одложи проектот, познат како Хидроцентрала Мотуо, за да спроведе интензивни научни евалуации во врска со геолошката стабилност, еколошката средина и правата на водните ресурси на земјите од долниот крајбрежен тек. Конечно, браната беше одобрена во декември 2024 година.

Според кинеските експерти, браната може да ги намали шансите за поплави, но според индиската страна, не се преземени мерки за ублажување. Одговарајќи на приговорите на Њу Делхи пред пет години, Министерството за надворешни работи на Кина го потврди своето „легитимно право“ да ја брани реката, но вети дека ќе ги земе предвид влијанијата низводно.

Резервираност на Индија и стратешка вознемиреност

По нејзиното лансирање, кинеските медиуми ја поздравија браната Мотуо како „проект на векот“. На домашен план, таа се промовира како триумф за енергетската безбедност, економскиот раст во Тибет и отпорноста на климата.

И покрај уверенијата на Пекинг за ригорозни еколошки заштитни мерки, Индија останува неубедена. Фактот останува дека Кина добива значителна стратешка предност со овој потфат.

Според извештајот од 2020 година на Институтот Лоуи, австралиски тинк-тенк, „Контролата врз овие реки (во тибетската висорамнина) ефикасно ѝ дава на Кина контрола врз економијата на Индија“.

Порано оваа година, Пема Канду, главен министер на Аруначал Прадеш, предупреди дека таква колосална брана, на само 50 километри од индиската граница, би можела да го намали протокот на вода до 80 проценти и потенцијално да ги поплави низводните региони во Аруначал и Асам.

Иако Индија сè уште не спроведела формално хидролошко моделирање за да ги поткрепи овие тврдења, таа поседува технички капацитет да го стори тоа.

Засега, загриженоста на Њу Делхи се чини дека е повеќе водена од стратешки размислувања отколку од научни проценки, особено со оглед на близината на браната до спорен регион и нејзината невидена големина.

Канду, исто така, изрази страв дека Кина би можела да ја користи браната како „водена бомба“, имплицирајќи дека би можела да се распореди како геополитичко оружје во време на конфликт.

Односите меѓу Кина и Индија

Стравувањата дека Кина може да ја користи водата како оружје ја поттикнаа Индија на акција. Њу Делхи ги забрзува своите планови за хидроенергија, вклучувајќи го и предложениот проект за брана Сијанг од 10 ГВ, наменет за амортизација на кинеското влијание.

Но иако Индија ја смета државата Аруначал (низ које тече Брамапутра) за составен дел од нејзината територија, Кина ја смета за дел од Јужен Тибет и се спротивставува на какви било индиски инфраструктурни проекти таму, создавајќи простор за повеќе контроверзии.

Иронично, конечното зелено светло за браната Мотуо дојде токму кога тензиите во долината Галван се чинеше дека се намалуваат, што сугерира дека водоводната инфраструктура сега е дел од поширока стратешка пресметка.

Кина претходно ги криеше податоците за реките од Индија, особено за време на граничниот застој во Доклам во 2017 година, суптилен потсетник дека водата може да биде исто толку моќна алатка како и воената сила.

Од смртоносниот судир во долината Галван во 2020 година, довербата меѓу Пекинг и Њу Делхи остана недостижна, а повторувачките воени судири по Линијата на вистинска контрола (ЛАЦ) во последните неколку години ги затегнаа билатералните врски.

Иако кинеско-индискиот дипломатски ангажман останува стабилен, стратешкото соперништво и нерешените прашања продолжуваат. Без обврзувачки договор за поделба на водата, постојните тензии долж ЛАЦ лесно можат да се разгорат, а Кина би имала целосна контрола над течението.

Лекции од Договорот за водите на Инд

Ова ново сценарио ги одразува долгогодишните спорови за водата меѓу Индија и Пакистан според Договорот за водите на Инд (ИВТ).