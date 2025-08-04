Како признание за неговиот исклучителен придонес во филмската уметност, на актерот Вилем Дефо ќе му биде доделена наградата „Почесно срце на Сараево“ на 31-от Филмски фестивал во Сараево (СФФ).

Со повеќе од 150 филмови во својата кариера, Вилем Дефо е меѓународно признат актер познат по својата разноврсност, храброст и подготвеност да презема ризици во некои од најважните филмови на нашето време. Неговата уметничка љубопитност и потреба да ја истражува човечката природа го водат кон проекти низ целиот свет - од големи холивудски продукции до независни филмови.

На 31-от СФФ, Дефо ќе одржи и мастерклас, каде што ќе ги сподели своите искуства и размислувања за современата уметност со млади таленти, филмски професионалци и публиката на фестивалот.

„Вилем Дефо се враќа на Филмскиот фестивал во Сараево по 25 години и со големо задоволство му го доделуваме Почесното срце на Сараево. Секој актер се стреми да го постигне опусот што го изградил, а секоја улога ги потврдува неговите исклучителни актерски вештини. Без разлика дали игра во холивудски блокбастер или во нискобуџетен независен филм, неговите ликови се секогаш сложени, емотивни и незаборавни“, рече Јован Марјановиќ, директор на СФФ.

Во 1979 година, Дефо беше избран за улога во филмот на Мајкл Чимино „Небесна порта“, но набрзо беше отпуштен од продукцијата. Оттогаш, тој соработува со режисери кои сочинуваат вистинска енциклопедија на современото кино: Вес Андерсон, Патриша Аркет, Кетрин Бигелоу, Кенет Брана, Тим Бартон, Скот Купер, Антон Корбијн, Саверио Костанцо, Дејвид Кроненберг, Абел Ферара, Мери Харон, Вернер Херцог, Волтер Хил, Спајк Ли, Дејвид Линч, Хајао Мијазаки, Филип Нојс, Сем Реими, Ди Рис, Џејсон Рајтман, Роберт Родригез, Исаија Саксон, Џулијан Шнабел, Пол Шредер, Мартин Скорсезе, Зак Снајдер, Гилермо дел Торо, Ларс фон Трир, Џејмс Ван, Вим Вендерс, Јоргос Лантимос, Џанг Јиму и многу други.

Тој беше номиниран четири пати за Оскар - како најдобар глумец за улогата на Винсент ван Гог во филмот „На портата на вечноста“ (и номинација за Златен глобус), и како најдобар спореден глумец во филмовите „Вод на смртта“ од Оливер Стоун, „Сенката на вампирот“ од Е. Елиас Мерхиџ (номинации и за Златен глобус и за СAГ) и „Проектот Флорида“ од Шон Бејкер (исто така номинации за Златен глобус и СAГ). Добитник е на награди од Здружението на филмски критичари на Њујорк и Националниот одбор за филмска рецензија, како и двократен лауреат на Здружението на филмски критичари во Лос Анџелес.

Тој, исто така, освои две награди „Независен дух“, Купот Волпи на Венецискиот филмски фестивал и Почесната Златна мечка на Берлиналето за животно дело. Неодамна ја освои наградата „Ирис“ на Грчката хеленска филмска академија за најдобар глумец во „Внатре“ на Василис Кацупис.