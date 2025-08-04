КУЛТУРА
Вилем Дефо добитник на наградата „Почесно срце на Сараево“ на 31-от Сараевски филмски фестивал
Со повеќе од 150 филмови во својата кариера, Вилем Дефо е меѓународно признат актер познат по својата разноврсност, храброст и подготвеност да презема ризици во некои од најважните филмови на нашето време
31-от Сараевски филмски фестивал ќе се одржи од 15 до 22 август 2025 година / Reuters
4 август 2025

Како признание за неговиот исклучителен придонес во филмската уметност, на актерот Вилем Дефо ќе му биде доделена наградата „Почесно срце на Сараево“ на 31-от Филмски фестивал во Сараево (СФФ).

Со повеќе од 150 филмови во својата кариера, Вилем Дефо е меѓународно признат актер познат по својата разноврсност, храброст и подготвеност да презема ризици во некои од најважните филмови на нашето време. Неговата уметничка љубопитност и потреба да ја истражува човечката природа го водат кон проекти низ целиот свет - од големи холивудски продукции до независни филмови.

На 31-от СФФ, Дефо ќе одржи и мастерклас, каде што ќе ги сподели своите искуства и размислувања за современата уметност со млади таленти, филмски професионалци и публиката на фестивалот.

„Вилем Дефо се враќа на Филмскиот фестивал во Сараево по 25 години и со големо задоволство му го доделуваме Почесното срце на Сараево. Секој актер се стреми да го постигне опусот што го изградил, а секоја улога ги потврдува неговите исклучителни актерски вештини. Без разлика дали игра во холивудски блокбастер или во нискобуџетен независен филм, неговите ликови се секогаш сложени, емотивни и незаборавни“, рече Јован Марјановиќ, директор на СФФ.

Во 1979 година, Дефо беше избран за улога во филмот на Мајкл Чимино „Небесна порта“, но набрзо беше отпуштен од продукцијата. Оттогаш, тој соработува со режисери кои сочинуваат вистинска енциклопедија на современото кино: Вес Андерсон, Патриша Аркет, Кетрин Бигелоу, Кенет Брана, Тим Бартон, Скот Купер, Антон Корбијн, Саверио Костанцо, Дејвид Кроненберг, Абел Ферара, Мери Харон, Вернер Херцог, Волтер Хил, Спајк Ли, Дејвид Линч, Хајао Мијазаки, Филип Нојс, Сем Реими, Ди Рис, Џејсон Рајтман, Роберт Родригез, Исаија Саксон, Џулијан Шнабел, Пол Шредер, Мартин Скорсезе, Зак Снајдер, Гилермо дел Торо, Ларс фон Трир, Џејмс Ван, Вим Вендерс, Јоргос Лантимос, Џанг Јиму и многу други.

Тој беше номиниран четири пати за Оскар - како најдобар глумец за улогата на Винсент ван Гог во филмот „На портата на вечноста“ (и номинација за Златен глобус), и како најдобар спореден глумец во филмовите „Вод на смртта“ од Оливер Стоун, „Сенката на вампирот“ од Е. Елиас Мерхиџ (номинации и за Златен глобус и за СAГ) и „Проектот Флорида“ од Шон Бејкер (исто така номинации за Златен глобус и СAГ). Добитник е на награди од Здружението на филмски критичари на Њујорк и Националниот одбор за филмска рецензија, како и двократен лауреат на Здружението на филмски критичари во Лос Анџелес.

Тој, исто така, освои две награди „Независен дух“, Купот Волпи на Венецискиот филмски фестивал и Почесната Златна мечка на Берлиналето за животно дело. Неодамна ја освои наградата „Ирис“ на Грчката хеленска филмска академија за најдобар глумец во „Внатре“ на Василис Кацупис.

Со неговата сопруга, режисерката Џиада Колагранде, соработуваше на четири филма: „Падре“, „Жена“, „Пред да има име“ и документарецот „Животот и смртта на Марина Абрамовиќ“ од Боб Вилсон.

Неговиот авантуристички дух се рефлектира во улоги како Томас Вејк во „Светилникот“, Маркус, елитен убиец и ментор на Кијану Ривс во серијалот „Џон Вик“, гласот на рибата Гил во анимираниот хит на Пиксар „Барајќи го Немо“, Пазолини во истоимениот филм од Абел Ферара, агентот на ФБИ Пол Смекер во култниот класик „Светците против мафијата“, Леонард Сепала во филмот „Того“, за трката за спасување во Алјаска во 1925 година, и во легендарната улога на Норман Осборн/Зелениот Гоблин која ја повтори во „Спајдермен: Патот без враќање“ од Џон Вотс.

Тој дух продолжува и во претстојните филмови: „Доцната слава“ на Кент Џонс, „Човекот во мојот подрум“ на Надија Латиф, „Роденденската забава“ на Мигел Анхел Хименез, „Суфлер“ на Гастон Солницки и „Тензинг“ на Џенифер Пидом.

Наскоро се очекува да ги снима „Гушкање“ од Барбара Паз и „Вервулф“ од Роберт Егерс – нивната четврта соработка – по што ќе следи адаптацијата на Егерс на „Божиќна приказна“ за „Ворнер Брос“.

Неодамна беше назначен за уметнички директор на театарскиот оддел на Венециското биенале за сезоните 2025 и 2026 година.

Тој беше еден од основачите на „Вустер груп“ – њујоршка експериментална театарска трупа – со која работеше од 1977 до 2005 година во САД и во странство. Потоа, соработуваше со Ричард Форман на претставата „Идиот Савант“ во њујоршкиот Јавен театар, со Роберт Вилсон на меѓународните продукции на „Животот и смртта на Марина Абрамовиќ“ и „Старицата“ (со Михаило Баришњиков), на операта „7 смрти на Марија Калас“ од Марина Абрамовиќ и со Ромео Кастелучи на адаптацијата на „Црниот превез на министерот“ од Хоторн.

31-от Сараевски филмски фестивал ќе се одржи од 15 до 22 август 2025 година.

