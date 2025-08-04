Турскиот потпретседател Џевдет Јилмаз го прими сирискиот министер за внатрешни работи Анас Хатаб во Претседателскиот комплекс во Анкара во понеделник.

„Зајакнувањето на безбедноста во Сирија е исто така од витално значење за консолидирање на внатрешниот мир, економскиот развој и социјалната благосостојба“, рече Јилмаз во изјава за X.

Тој рече дека Туркије ќе продолжи да ја поддржува стабилноста на Сирија, развојот на нејзиниот институционален капацитет и управувањето кое е инклузивно за сите сегменти.

„Нашата желба е воспоставување средина во која нашите сириски браќа и сестри подеднакво ќе ги уживаат основните права и слободи под инклузивна и легитимна администрација“, рече Јилмаз.

Тој потврди дека Анкара ќе продолжи силно да ја поддржува стабилноста, територијалниот интегритет и суверенитетот на Сирија.