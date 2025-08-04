ТУРКИЈЕ
Турскиот потпретседател го прими сирискиот министер за внатрешни работи во Анкара
„Зајакнувањето на безбедноста во Сирија е од витално значење за консолидирање на внатрешниот мир, економскиот развој и социјалната благосостојба“, вели потпретседателот Јилмаз
Турскиот потпретседател го прими сирискиот министер за внатрешни работи во Анкара / AA
4 август 2025

Турскиот потпретседател Џевдет Јилмаз го прими сирискиот министер за внатрешни работи Анас Хатаб во Претседателскиот комплекс во Анкара во понеделник.

„Зајакнувањето на безбедноста во Сирија е исто така од витално значење за консолидирање на внатрешниот мир, економскиот развој и социјалната благосостојба“, рече Јилмаз во изјава за X.

Тој рече дека Туркије ќе продолжи да ја поддржува стабилноста на Сирија, развојот на нејзиниот институционален капацитет и управувањето кое е инклузивно за сите сегменти.

„Нашата желба е воспоставување средина во која нашите сириски браќа и сестри подеднакво ќе ги уживаат основните права и слободи под инклузивна и легитимна администрација“, рече Јилмаз.

Тој потврди дека Анкара ќе продолжи силно да ја поддржува стабилноста, територијалниот интегритет и суверенитетот на Сирија.

На средбата беше присутен и министерот за внатрешни работи на Туркије, Али Јерликаја.

„Разговаравме за можностите за соработка меѓу нашите министерства, особено во областа на безбедноста“, напиша Јерликаја на X.

Тој рече дека на состанокот се разговарало за обезбедување потребна поддршка на сириското Министерство за внатрешни работи и неговите придружни безбедносни единици, споделување искуства и спроведување на интензивна програма за обука.

Јерликаја рече дека на состанокот се дискутирало и за соработката во врска со враќањето на Сиријците под привремена заштита во Туркије во нивната татковина.

„Му се заблагодарувам на мојот колега (Хатаб) и на неговата почитувана делегација за нивната посета“, додаде тој.

