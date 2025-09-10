Решението на Германия да приеме осъдената неонацистка терористка Беате Цшепе в програма за дерадикализация предизвика бурно възмущение в страната, отваряйки стари рани от един от най-мрачните периоди в нейната история.

Цшепе, ключова фигура в крайнодясната терористична група „Националсоциалистическо подземие“ (NSU), изтърпява доживотна присъда за участието си в серия от расистки убийства, насочени срещу имигранти. Осъдена през 2018 г. след петгодишен процес, тя наскоро бе приета в рехабилитационната програма EXIT, която изисква участниците да се откажат от екстремистката идеология и да изразят искрено разкаяние.

За семействата на убитите приемането ѝ е обида, която ги кара да се чувстват предадени от правосъдната система.

„Това ни кара отново да се чувстваме без стойност в Германия“, казва Семия Шимшек, дъщеря на Енвер Шимшек, турски цветар, който бе застрелян осем пъти на своя щанд край пътя в Нюрнберг на 9 септември 2000 г. и почина два дни по-късно.

„Беате Цшепе, престъпник, получава повече стойност от жертвите. Никой не се интересува какво са преживели семействата на жертвите или какво искат те.“

Шимшек и други семейства са стартирали петиция срещу възможното ранно освобождаване на Цшепе, като досега са събрали 145 000 подписа. Те твърдят, че тя никога не е показала разкаяние, не е разкрила подробности за мрежата и не е отговорила на въпросите, които продължават да ги измъчват.

„Смятаме, че кандидатурата на Цшепе за тази програма е просто стратегически ход за получаване на ранно освобождаване от затвора. Няма искреност в действията ѝ“, казва Шимшек.

„През целия този процес тя последователно игнорира нашите въпроси и не е показала абсолютно никакво разкаяние… Не можем и няма да приемем тази ситуация – именно затова стартирахме тази кампания.“

NSU извърши 10 убийства между 2000 и 2007 г. – осем турски имигранти, един гръцки гражданин и една германска полицайка.

До 2011 г. обаче полицията отхвърляше расизма като мотив и вместо това третираше семействата на имигрантите като заподозрени. Съществуването на групата стана известно едва след като двама членове, Уве Мундлос и Уве Бонхард, загинаха при неуспешен банков обир, разкривайки доказателства за техните престъпления.

За Шимшек, която е била на 14 години, когато баща ѝ е убит, случаят разкрива дълбочината на проблема с расизма в Германия и подкопава доверието ѝ в системата.

„Не вярвам, че правосъдието работи правилно никъде. Аз съм го преживяла лично“, казва тя. „Изглежда, че има структура, линия, и дълбоката държава си затваря очите за всичко това.“

Неотговорени въпроси и институционални провали