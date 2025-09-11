Тюркийе в сряда изрази съболезнования на семействата на загиналите при терористична атака, насочена срещу погребение в източната част на Демократична република Конго.

„Дълбоко сме натъжени от факта, че няколко души загубиха живота си при терористичната атака, извършена от съюзническите демократични сили, свързани с ДАЕШ, в провинция Северно Киву на Демократична република Конго (ДРК)“, се казва в изявление на турското Министерство на външните работи.

„Изразяваме съболезнования на семействата на загиналите при атаката и на народа на ДРК“, се добавя в изявлението.

Във вторник десетки хора загинаха при атака, приписвана на Съюзническите демократични сили (ADF), групировка, свързана с терористичната организация ДАЕШ.