Тюркийе изрази съболезнования на ДР Конго за жертвите на кървавата терористична атака
Десетки убити при нападение на погребение в източната част на Демократична република Конго.
Дейността на ADF в източен Конго се е засилила през последните години. / AA
преди 18 часа

Тюркийе в сряда изрази съболезнования на семействата на загиналите при терористична атака, насочена срещу погребение в източната част на Демократична република Конго.

„Дълбоко сме натъжени от факта, че няколко души загубиха живота си при терористичната атака, извършена от съюзническите демократични сили, свързани с ДАЕШ, в провинция Северно Киву на Демократична република Конго (ДРК)“, се казва в изявление на турското Министерство на външните работи.

„Изразяваме съболезнования на семействата на загиналите при атаката и на народа на ДРК“, се добавя в изявлението.

Във вторник десетки хора загинаха при атака, приписвана на Съюзническите демократични сили (ADF), групировка, свързана с терористичната организация ДАЕШ.

Дейността на ADF в източната част на ДРК се е засилила през последните години.

Първоначално създадена в Уганда, въоръжената групировка е преминала границите, за да установи присъствие в региона Киву, възползвайки се от политическата нестабилност и местните конфликти.

Групировката е отговорна за смъртоносни атаки, насочени срещу силите за сигурност и цивилни, често в селски райони.

