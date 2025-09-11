Министерството на националната отбрана на Тюркийе отхвърли като „неоснователни“ твърденията, че Израел е атакувал активи на турските въоръжени сили в Сирия, подчертавайки, че подобни твърдения „не отразяват истината“.

В изявление в четвъртък министерството акцентира на израелската атака в Катар, наричайки я доказателство, че Тел Авив е превърнал тероризма в „държавна политика, която се храни от конфликти и се противопоставя на мира“.

Анкара заяви, че нападението е „явно нарушение на суверенитета на Катар“ и обяви: „Напълно подкрепяме Катар срещу тази атака.“

„Безразсъдни атаки“