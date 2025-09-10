ТЮРКИЙЕ
3 мин. четене
Дневният ред на турския външен министър Фидан в Италия
Дипломатическите отношения между Тюркийе и Италия датират от 1856 г., а партньорството беше издигнато на стратегическо ниво през 2007 г.
Дневният ред на турския външен министър Фидан в Италия
Очаква се Фидан да произнесе реч в един от водещите италиански мозъчни тръстове. / AA
10 септември 2025

Министърът на външните работи на Тюркийе Хакан Фидан ще осъществи официално посещение в Италия на 11-12 септември, съобщи турското Министерство на външните работи в сряда.

Фидан ще се срещне с италианския заместник министър-председател и министър на външните работи и международното сътрудничество Антонио Таяни. Двамата министри последно се срещнаха в Анталия в рамките на неформалната среща на външните министри на НАТО, проведена на 14-15 май.

Посещението е част от поредицата контакти на високо равнище между двете страни. На 29 април Рим беше домакин на четвъртата междуправителствена среща между Тюркийе и Италия, съвместно председателствана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган и италианския премиер Джорджа Мелони. На 1 август, Истанбул беше домакин на тристранната среща на върха между Тюркийе, Италия и Либия под председателството на президента Ердоган.

Освен официалните разговори, Фидан се очаква да изнесе политическа реч в Istituto Affari Internazionali, един от водещите италиански мозъчни тръстове.

Според изявлението на министерството, дискусиите с Таяни ще обхванат стратегическото партньорство и съюза в рамките на НАТО между Тюркийе и Италия, значението на взаимните посещения на високо равнище и целта за 40 милиарда долара в двустранната търговия.

Анкара също така ще подчертае значението на актуализирането на договора за митническия съюз между Тюркийе и ЕС и ще изтъкне възможностите за съвместна работа в областта на енергийната сигурност, свързаността и отбранителната индустрия.

В дневният ред на Фидан са и сътрудничеството по въпросите на нерегламентираната миграция, научните и технологични иновации, въпроси, свързани с НАТО, и отношенията между Тюркийе и ЕС. Очаква се двете страни да обменят мнения по теми като Либия, Газа в Палестина, Сирия, Украйна, Иран и Африка.

Препоръчано

Растящо партньорство

Двустранната търговия достигна 32,2 милиарда долара през 2024 г., което прави Италия петия по големина експортен пазар на Тюркийе в световен мащаб и втория по големина в рамките на Европейския съюз. На последната междуправителствена среща в Рим лидерите поставиха нова цел за търговия от 40 милиарда долара.

Отбраната и енергетиката са ключови стълбове на сътрудничеството. През март турската отбранителна компания Baykar подписа споразумение за партньорство с италианския аерокосмически гигант Leonardo за безпилотни летателни системи. През юни Baykar финализира придобиването на италианската Piaggio Aerospace. Продължават и дискусиите относно потенциалното придобиване на изтребители Eurofighter Typhoon от Тюркийе.

В енергийния сектор двете страни играят централна роля в Южния газов коридор. От края на 2020 г. природният газ, транспортиран през Транс-Анадолския газопровод (TANAP), се доставя в Италия чрез Транс-Адриатическия газопровод (TAP).

Освен политиката и търговията, турската общност от около 50 000 души в Италия продължава да допринася за социалния и културния живот на страната. Туризмът също остава силна връзка, като повече от 719 000 италианци са посетили Тюркийе през 2024 г.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us