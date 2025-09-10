Министърът на външните работи на Тюркийе Хакан Фидан ще осъществи официално посещение в Италия на 11-12 септември, съобщи турското Министерство на външните работи в сряда.

Фидан ще се срещне с италианския заместник министър-председател и министър на външните работи и международното сътрудничество Антонио Таяни. Двамата министри последно се срещнаха в Анталия в рамките на неформалната среща на външните министри на НАТО, проведена на 14-15 май.

Посещението е част от поредицата контакти на високо равнище между двете страни. На 29 април Рим беше домакин на четвъртата междуправителствена среща между Тюркийе и Италия, съвместно председателствана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган и италианския премиер Джорджа Мелони. На 1 август, Истанбул беше домакин на тристранната среща на върха между Тюркийе, Италия и Либия под председателството на президента Ердоган.

Освен официалните разговори, Фидан се очаква да изнесе политическа реч в Istituto Affari Internazionali, един от водещите италиански мозъчни тръстове.

Според изявлението на министерството, дискусиите с Таяни ще обхванат стратегическото партньорство и съюза в рамките на НАТО между Тюркийе и Италия, значението на взаимните посещения на високо равнище и целта за 40 милиарда долара в двустранната търговия.

Анкара също така ще подчертае значението на актуализирането на договора за митническия съюз между Тюркийе и ЕС и ще изтъкне възможностите за съвместна работа в областта на енергийната сигурност, свързаността и отбранителната индустрия.

В дневният ред на Фидан са и сътрудничеството по въпросите на нерегламентираната миграция, научните и технологични иновации, въпроси, свързани с НАТО, и отношенията между Тюркийе и ЕС. Очаква се двете страни да обменят мнения по теми като Либия, Газа в Палестина, Сирия, Украйна, Иран и Африка.