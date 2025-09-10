Министърът на външните работи на Тюркийе Хакан Фидан ще осъществи официално посещение в Италия на 11-12 септември, съобщи турското Министерство на външните работи в сряда.
Фидан ще се срещне с италианския заместник министър-председател и министър на външните работи и международното сътрудничество Антонио Таяни. Двамата министри последно се срещнаха в Анталия в рамките на неформалната среща на външните министри на НАТО, проведена на 14-15 май.
Посещението е част от поредицата контакти на високо равнище между двете страни. На 29 април Рим беше домакин на четвъртата междуправителствена среща между Тюркийе и Италия, съвместно председателствана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган и италианския премиер Джорджа Мелони. На 1 август, Истанбул беше домакин на тристранната среща на върха между Тюркийе, Италия и Либия под председателството на президента Ердоган.
Освен официалните разговори, Фидан се очаква да изнесе политическа реч в Istituto Affari Internazionali, един от водещите италиански мозъчни тръстове.
Според изявлението на министерството, дискусиите с Таяни ще обхванат стратегическото партньорство и съюза в рамките на НАТО между Тюркийе и Италия, значението на взаимните посещения на високо равнище и целта за 40 милиарда долара в двустранната търговия.
Анкара също така ще подчертае значението на актуализирането на договора за митническия съюз между Тюркийе и ЕС и ще изтъкне възможностите за съвместна работа в областта на енергийната сигурност, свързаността и отбранителната индустрия.
В дневният ред на Фидан са и сътрудничеството по въпросите на нерегламентираната миграция, научните и технологични иновации, въпроси, свързани с НАТО, и отношенията между Тюркийе и ЕС. Очаква се двете страни да обменят мнения по теми като Либия, Газа в Палестина, Сирия, Украйна, Иран и Африка.
Растящо партньорство
Двустранната търговия достигна 32,2 милиарда долара през 2024 г., което прави Италия петия по големина експортен пазар на Тюркийе в световен мащаб и втория по големина в рамките на Европейския съюз. На последната междуправителствена среща в Рим лидерите поставиха нова цел за търговия от 40 милиарда долара.
Отбраната и енергетиката са ключови стълбове на сътрудничеството. През март турската отбранителна компания Baykar подписа споразумение за партньорство с италианския аерокосмически гигант Leonardo за безпилотни летателни системи. През юни Baykar финализира придобиването на италианската Piaggio Aerospace. Продължават и дискусиите относно потенциалното придобиване на изтребители Eurofighter Typhoon от Тюркийе.
В енергийния сектор двете страни играят централна роля в Южния газов коридор. От края на 2020 г. природният газ, транспортиран през Транс-Анадолския газопровод (TANAP), се доставя в Италия чрез Транс-Адриатическия газопровод (TAP).
Освен политиката и търговията, турската общност от около 50 000 души в Италия продължава да допринася за социалния и културния живот на страната. Туризмът също остава силна връзка, като повече от 719 000 италианци са посетили Тюркийе през 2024 г.