Китай изстреля ракета в събота, която носи съзвездието от сателити Geely-04 в планирана орбита от източната провинция Шандонг, според медийни съобщения.
Ракетата Smart Dragon-3 беше изстреляна от море в 12:31 местно време (16:31 GMT в петък) близо до град Ръджоу, съобщи държавната новинарска агенция Синхуа.
Мисията за изстрелване от море беше изпълнена от Сателитния център за изстрелвания Тайюан.
Единадесетте комуникационни сателита бяха изстреляни за китайския автомобилен производител Geely Automotive за услуги за комуникация между превозни средства, както и за наблюдение на океаните.
Сателитната програма на Geely се управлява от нейното аерокосмическо подразделение Geespace, създадено през 2018 г., за да разработва съзвездие от сателити в ниска околоземна орбита (LEO), което да подкрепя технологии за автономно управление, високопрецизно позициониране и глобална свързаност.
Компанията има за цел да разположи около 72 сателита до края на 2025 г., с дългосрочни планове за мрежа от близо 6 000 сателита.
Това усилие е част от по-широкия китайски стремеж към комерсиално пространство и напреднали комуникации, като както държавни, така и частни компании ускоряват изстрелванията на сателити за навигация, интернет и наблюдение на Земята.