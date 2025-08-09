Китай изстреля ракета в събота, която носи съзвездието от сателити Geely-04 в планирана орбита от източната провинция Шандонг, според медийни съобщения.

Ракетата Smart Dragon-3 беше изстреляна от море в 12:31 местно време (16:31 GMT в петък) близо до град Ръджоу, съобщи държавната новинарска агенция Синхуа.

Мисията за изстрелване от море беше изпълнена от Сателитния център за изстрелвания Тайюан.

Единадесетте комуникационни сателита бяха изстреляни за китайския автомобилен производител Geely Automotive за услуги за комуникация между превозни средства, както и за наблюдение на океаните.